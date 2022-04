"Abrazos, no balazos" es un rotundo fracaso: Líder social

El repunte de la violencia se debe combatir con acciones concretas y no con declaracionitis, dijo el presidente de organización Fuerza Democrática de Guerrero, Julio César Bello Vargas, quien lamentó que el puerto de Acapulco sea rehén de los grupos delincuenciales vinculados con el crimen organizado.

El ex regidor precisó que, son varias ocasiones en que ha escuchado en sus peroratas a quienes gobiernan en el estado y en el municipio, que habrá un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad, pero lo grave es que no aterriza y mientras tanto, los homicidios dolosos no cesan.

Lee también: Matan a balazos a un hombre en la colonia Cuauhtémoc

Si bien es cierto, es un tema nacional, pero lo que ocurre en el puerto de Acapulco es preocupante, en virtud de que, tan solo en esta semana se perpetraron más de 15 crímenes violentos, todos, sin resolver.

Bello Vargas sostuvo que, en Guerrero, y en especial en el puerto de Acapulco, no ha habido la capacidad para ponerle un alto a la violencia, que está lastimando a los acapulqueños y a los mismos turistas, lo que impacta en la imagen de este destino turístico.

Reprochó que la estrategia de “abrazos y no balazos” que defiende el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un rotundo fracaso y lo palpamos en el estado, en donde los feminicidios son alarmantes.

Afirmó que las y los guerrerenses, queremos transitar con libertad y seguridad en las calles, pero ocurre lo contrario, tenemos miedo de salir y lo más grave es que nos estamos acostumbrando a este escenario de violencia y muerte, apuntó.