Abogados rechazan designación del nuevo director del Centro de Conciliación Laboral Estatal

Abogados laboralistas se inconformaron en contra de la designación de José Manuel Salazar Ibarra como nuevo director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, asegurando que se está nombrando a una persona que desconoce de la defensa del trabajador.

El abogado Ricardo Magos Ramírez representante de la asociación de abogados laboralistas del estado de Guerrero, dijo “hemos pugnado y luchado porque la gente que llegue a puestos en el área laboral que tengan relación con en el ámbito laboral cumplan determinados perfiles para evitar el rezago histórico que existen en las juntas y con la nueva reforma de marque al parejo”.

Aseguró que con este nombramiento queda desprotegida la clase trabajadora del estado de Guerrero, además de tratarse de un desacierto del Gobierno Estatal al nombrar a una persona que desconoce los litigios laborales, en lugar de avanzar vamos a retroceder porque llega a la dirección una persona que no conoce el tema porque si la cabeza está mal el cuerpo también lo estará”

Cabe mencionar que Salazar Ibarra fue designado como nuevo Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero este lunes por la tarde, cuando le tomó protesta el Secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Dijo que no están de acuerdo con tal designación ya que no se consultó a los abogados, a los colegios, a los especialistas en la materia no obstante, reconoció que el gobierno estatal tiene la facultad de designar a sus funcionarios pero que nombren a quien “tenga la capacidad y el perfil adecuado”.

Magos Ramírez mencionó que si en esta semana no se tiene una reunión para consensuar tal designación tomarán otras medidas más radicales como movilizaciones y toma de las juntas para ser escuchados.

Agregó que actualmente se trabaja bien con los nombramientos de los representantes de las Juntas “con carencias, pero ahí vamos marchando”, concluyó.