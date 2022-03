Abogados piden paridad de género en el TSJ

Integrantes de la Comunidad Jurídica exigieron que no se ratifique el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia y se permita participar en el proceso de designación y ratificación de magistrados, a la licenciada Natividad Reyna Justo.

En conferencia de prensa, el abogado Rubén Cayetano García, pidió terminar con las etapas de viejos vicios que están sucediendo la impartición de justicia en el estado de Guerrero.

“Hay disparidad en el pleno, si se van 5 hombres deben llegar 5 mujeres para alcanzar la paridad de género” , resaltó el litigante.

Lee también: No hay corrupción en el Tribunal, asegura el presidente del TSJ

Por su parte, Natividad Reyna Justo reiteró su postura de oponerse a la designación a un hombre como titular del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que se trabajara con paridad de género, por ello, solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ya los diputados para que “no se ratifique el nombramiento realizado a favor de un masculino”.

“Nada ha resuelto el Congreso Local, no me han contestado los oficios que ingresó y por tal motivo de manera pública pero respetuosamente pido me den respuesta a lo que formalmente ingresó por escrito que sesionen en Comisiones Unidas en este asunto”, dijo Reyna Justo.

Local Abogados denuncian deficiencias en la JLCyA

Demandó hacer valer la Constitución Política Federal y del estado de Guerrero, en materia de paridad de género ya que, en estos momentos, ya no son tiempos exclusivos de los hombres.

Detalló que la presidenta de la Mesa Directiva que representa a la diputada Flor Añorve Ocampo hasta la fecha no ha dado solución o emitió una respuesta a la petición de los abogados.

Reiteraron su postura que se opondrán a la determinación de un magistral hombre, ya que debe ser prioridad la paridad de espacios para las mujeres.