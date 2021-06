Abogados participarían como "entes individualizados" en la jornada electoral: Adrián Cruz

El presidente de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados, Adrián Cruz Vargas, informó que podrán actuar como "entes individualizados" para hacer denuncias en el caso de que exista alguna violación durante este proceso electoral a realizarse este domingo en la entidad.

Cruz Vargas, indicó, que no fueron requeridos para ser observadores en este proceso electoral, "no fuimos nosotros requeridos", sin embargo, "de manera particularizada podemos nosotros ser observadores en el tema electoral". Estado Delegada regional de la CDHEG aseguró no tener procedimientos administrativos

Este domingo 6 de junio, habrá elecciones donde se elegirán diputados locales, así como de la Cámara de Diputados, gobernador y 81 Ayuntamientos.

En declaraciones por teléfono a el Sol de Acapulco, el presidente de la Barra de Abogados, señaló que dentro de las obligaciones y las facultades que tiene la autoridad electoral, ellos decidirán quienes pueden acompañar, que instituciones podrán estar en la jornada electoral para vigilancia y algunas que están estatutariamente definidas por ley.

Refirió que como Barra de Acapulco Colegio de Abogados, podrán actuar como "entes individualizados para hacer las denuncias" en el caso de que exista alguna violación durante se lleve a cabo las elecciones, "por supuesto que los podemos hacer de manera individualizada, y también como barra, como colegio".

El litigante, también indicó, que como barra de abogados, asesorarán aquellas personas que tengan problemas con la emisión del voto, "porque se tipifica algún delito o una conducta con apariencia de delito".

Explicó, que entre los principales delitos que se podrían registrar en este proceso electoral, "primeramente podría considerarse el robo de las urnas, el que se vaya a inducir al voto es un delito, el acarreo, también son faltas que pueden ser susceptibles de conductas anti jurídicas".

Entre las facultades que tiene la autoridad electoral para decidir quienes pueden acompañar en esta jornada de elecciones de representantes públicos, se encuentran el Poder Judicial del Estado, que deberá dentro del ámbito y competencia, prestar los servicios de atención y asesoría cuando exista un problema, ser copartícipes y un ente sansonatorio.

Dijo que además de la Fiscalía General del Estado, así como dependencias gubernamentales y no gubernamentales.