Abogado denuncia persecución y hostigamiento por parte de la Fiscalía

El abogado penalista Christian Olea Gandarillas denunció acoso y persecución por parte de la Fiscalía General del Estado al ejercer su profesión por lo que la responsabilizó de lo que le pudiera pasar a él y a sus familiares.

Señaló que también le han iniciado una carpeta de investigación por presuntos actos delictivos, a lo que pidió se le respete su desempeño laboral ya que es limpio.

El experto en leyes dijo que lo anterior cree que obedece a un caso que él llevaba del cual ya desistió el juez de control, sin embargo, ha sufrido tres actos de intimidación por lo que ya interpuso una queja de manera formal ante la Comisión de Derechos Humanos la cual está en trámite.

Christian Olea a través de su teléfono celular mostró ante los medios de comunicación como elementos uniformados de la FGE acuden a su domicilio, toman fotografías a su vivienda y permanecen afuera por más de 40 minutos

“Soy una persona que me dedico a trabajar honestamente, me voy a defender porque mi curriculum y antecedentes no pueden quedar manchados, yo confío confío en la buena fe de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, esto que se me fabricó se está haciendo a sus espaldas, sin su conocimiento y consentimiento, confío en que ella es una persona recta, y me recibirá para dialogar”, expresó.

Olea Gandarillas aseguró que la dependencia estatal lo está acusando de haber privado de la libertad de uno de los testigos de un caso que se lleva en una agencia del ministerio público en Guerrero, pero afirmó que él presentó pruebas de los lugares dónde estuvo ese día.

“Me fabricaron una carpeta de investigación por dos delitos, privación ilegal de la libertad y por tentativa de homicidio, el día 14 de junio, dicen ellos que según yo fui hasta Iguala, para privarlo de su libertad junto con otros dos sujetos, lo que es totalmente falso", destacó.

Finalmente, el abogado litigante confío en que la Fiscalía General del Estado cese en esa persecución y hostigamiento que están realizando en su contra.