Abelina pide a Cofepris que no sólo le tire la piedra

A 24 horas de que se difundió la contaminación en tres playas del puerto por parte de Cofepris, la alcaldesa Abelina López Rodríguez realizó un recorrido por la zona de Manzanillo donde llamó a la Comisión Federal para la Prevención Contra Riesgo Sanitario a no sólo tirarle la piedra, sino a sumarse a las gestión de recursos federales para resolver problema de contaminación de las playas.

Acompañada por funcionarios de CAPAMA, de Ecología y de Turismo, la presidenta dijo que en estos momentos en Acapulco no se tienen descargas de aguas residuales, sin embargo reconoció que sí se debe hacer un trabajo muy fuerte para cambiar toda la tubería que se tiene en 21 colectores Acapulco.

"Así como está muy pendiente Cofepris con las playas, espero que también en este acompañamiento, que también me ayuden para que se aplique Semarnat porque hace como que nada la autoridad federal y tampoco se vale, que me ayuden a tocar puertas en el gobierno federal, que chequen donde arrojan todos los yates sus aguas y desechos", expresó.

Dijo que no solamente es criticar sino trabajar para tener recursos para el cambio de algunos colectores, e insistió que no tienen en este momento descargas de aguas residuales, por lo que anunció que hay reuniones para gestionar recursos para cambiar todo de raíz en los colectores, plantas de tratamiento y lagunas y el río de La Sabana.

Señaló que playa Manzanillo fue un astillero y por esto toda la arena del lugar está contaminada y ante esto se debe trabajar, "en este lugar se espera que el próximo año se le pueda invertir al proyecto de la playa incluyente y en el ordenamiento de los yates".

López Rodríguez, añadió que la responsabilidad de las playas, no sólo está en la cancha del municipio, sino de todos los gobiernos y de los propios ciudadanos que también se deben de integrar a los trabajos que se requieren para enfrentar los problemas, porque no hay gobierno que alcance si no se involucra la sociedad.

Abundó que Cofepris es una institución a la que que sí se le debe de dar credibilidad en el trabajo que realiza, pero que no sólo aviente la piedra y se esconda cuando todos deben de enfocarse al tema.

Manifestó que el estudio en las playas que resultaron contaminadas se hicieron por Cofepris en el momento que hubo un huracán en Acapulco, pero en estos momentos las cosas cambian.