Abelina López planea regresar a Orlando por más ayuda para Acapulco

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, afirmó que regresará a Orlando, Florida, a conseguir más recursos para el saneamiento del río de la Sabana y la bahía de Acapulco, "yo soy terca y perseverante. Es mi pasión servir, yo nací para esto, aunque no me paguen".

Recordó que la inversión será de 300 millones de pesos, pero sostuvo que esto no terminara aquí, por lo que trazará una ruta crítica y regresará a Orlando, para pedir ayuda a la agencia y se obtenga otro apoyo económico.

Por cierto, aclaró que su gobierno no va a manejar estos recursos, sino que el donante contratará la constructora para que haga la obra y se ejecute en los tiempos establecidos.

Lo anterior lo expresó en conferencia de prensa que ofreció con los representantes de la compañía estadounidense "Red Meters", del empresario David John Moth, el titular de la Capama, para informar que se dio el primer paso en este proyecto que presentó este jueves con el canciller Marcelo Ebrard.

Expresó su agradecimiento a la empresa, que a pesar de no tener presencia en el puerto, haga la aportación para este proyecto, en el que se lleva trabajando 15 días y que atacará el problema de la contaminación que afecta a 260 mil personas que habitan en 79 colonias asentadas en la cuenca del río de La Sabana.

Lee también: Veo a Ebrard como presidente de la República: Abelina

Cuestionó que administraciones del pasado no hayan hecho nada para atender los derrames de aguas negras, "me duele, que hay imágenes de niños nadando en esas aguas, sin entender el daño que les puede ocasionar a su salud. Moralmente me causa dolor emocional", dijo.

La primera autoridad del municipio, López Rodríguez reiteró que la primera parte de este proyecto lo estiman concluir en tres meses que contempla los colectores para captación, conducción y tratamiento de aguas residuales, que dejaran de contaminar la laguna de Tres Palos, "la principal interesada de que se resuelva este problema soy yo".