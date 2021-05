Abelina López denuncia presuntas amenazas a sus simpatizantes

La aspirante a la presidencia municipal de Acapulco por Morena, Abelina López Rodríguez, denunció que presuntos hombres armados están amenazando a líderes que simpatizan con su campaña para que no acudan a los actos proselitistas que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

Al participar en el mitin de la candidata a gobernadora, Evelyn Salgado Pineda en la cancha de la CROM, ubicada cerca del zócalo porteño, López Rodríguez consideró que estas acciones son actos de sabotaje a su campaña. Local Preocupante atentado contra el "Güero" Alonso, señala Evodio Velázquez

“El dinosaurio aún sigue vivo, en todas las colonias nos amenazan con armas, nos amenazan, le llegan a nuestros líderes y les dicen: tú no debes asistir al evento de Abelina, porque si asistes, ya sabes lo que te va a pasar”, acusó.

En el evento, donde estuvo el senador con licencia y ex aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, la aspirante a la alcaldía atribuyó las amenazas a sus opositores políticos.

La candidata, dijo que no se dejará amedrentar por estas amenazas y dijo que en su campaña “somos miles y miles y miles los buenos, es tiempo de los buenos, es tiempo de levantar Acapulco, vamos juntos hasta la victoria”.

Al hacer uso de la palabra en dicho evento de campaña de su hija, Evelyn Salgado Pineda, Salgado Macedonio consideró como actos desesperados de los adversarios políticos de la candidata a la presidencia municipal. “Los actos desesperados de los contras nos están diciendo que están perdidos y que vamos a ganar”, dijo.

En su mensaje, hizo un llamado a la serenidad y paz para que el proceso electoral se desarrolle en calma y llamó a los simpatizantes de Morena a no caer en la provocación ni desentierren las hachas porque el pueblo quiere un cambio verdadero.

“Nosotros no traemos armas ni vamos a utilizar armas, porque nosotros tenemos la mejor herramienta para combatirlos, la credencial de elector, no la vendan, no la presten; la credencial de elector es nuestra mejor arma para vencer, pero además la autoridad moral y la ética de nuestros candidatos limpios, honorables, trabajadores, luchadores”, dijo.

Cabe mencionar que horas antes de la denuncia, el candidato a la presidencia municipal de Acapulco por el Partido Fuerza por México (FxM), José Alberto "el Güero" Alonso Gutiérrez, fue atacado a balazos por hombres armados cuando circulaba solo por la avenida costera Miguel Alemán, resultando ileso y solo la camioneta en que viajaba, presentó más de 6 impactos de bala.