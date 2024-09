Abelina López denuncia acoso por parte de la Auditoría de Guerrero

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez denunció que es acosada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero para que compruebe recursos económicos que se han utilizado en la administración municipal y consideró que la acción

Entrevistada luego de entregar tinacos del Programa de Atención Prioritaria para la Reconstrucción de Acapulco en conjunto con la congregación Mariana Trinitaria en Ciudad Renacimiento, López Rodríguez aclaró que los recursos que maneja el ayuntamiento son transparentes y reiteró que la administración local no tiene cuentas pendientes por comprobar.

“Solamente en Guerrero y la opacidad esta al 99.99 por ciento. Todo lo que es recurso del fondo 33 del FAIS eso corresponde a la Auditoria Superior de la Federación, yo personalmente he llamado y a las instancias federales y he preguntado si es competencia del estado me han dicho no, aquí Santa Inquisición me traen y no me queda otra que voy a empezar a hablar, si me siento perseguida por supuesto”, destacó.

La presidenta destacó que se defenderá ante tribunales en materia administrativa ya que ella siempre ha sido una mujer honesta y jamás tocaría nada que no sea de ella.

“Ser honesta pareciera ser que no funciona, ser corrupto nomas sueltas el billete y todo mundo te avala y ya no hay problemas. La verdad me siento como en la santa inquisición, oyes cuando tú ves la opacidad por todos lados a ver porque no hacen nada porque solamente con Abelina”.

Aseguró que ella ha entregado toda la información a las auditorías de la federación y del estado, sin embargo, consideró que cada quien tiene sus competencias sin ir más allá de lo que les corresponde.

“Voy a generar una conferencia con pelos y señas por citar, está observada Abelina en el tema de los camiones de la basura, yo llegué en octubre de 2021, hay excepción en las reglas de licitación, ustedes creen que me iba a esperar dos meses hasta que licitara llena la ciudad de gusanos perdónenme cosas como esas son absurdas, pero como se trata de Abelina, hay que chingar a Abelina”, acotó.