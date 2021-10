Abandonan a damnificados de la Unidad Vicente Guerrero

A un mes del sismo del 7 septiembre, habitantes de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200, ubicado en la zona del Acapulco Diamante, están abandonados por las autoridades de los tres niveles de gobierno y viven en la incertidumbre al saber que va pasar con su patrimonio .

Berenice Melgoza, vecina y representante del comité emergente de condóminos de la Unidad Habitacional, señaló que brigadistas del programa del bienestar sólo censaron el 35 o 40 por ciento de los propietarios y el resto se quedó sin este beneficio a pesar de que los 38 edificios están en riesgo.

“Estamos en las mismas y nada concreto, el censo se llevó acabo dentro de la unidad en un 30 a 40 por ciento de la población y el resto estamos sin censo, no sabemos nada, no tenemos ninguna respuesta”.

Añadió qué el cambio de gobierno los pone aún más en la angustia y preocupación porque su patrimonio está parado totalmente.

“Nuestra vida sigue parada desde el 7 de septiembre, llevamos un mes sin tener respuesta a nuestras peticiones, hay mucha gente que se salió a rentar por miedo, pero están regresando aún con los riesgos y peligros que hay en estos edificios porque sabemos que la economía no es de todo buena para nadie en estos momentos ”, precisó.

Señaló que los poco que censaron no saben de qué se va tratar ese recurso por lo que se sienten olvidados por las autoridades y viven en la angustia al no saber que va pasar con su patrimonio “se mencionan otras colonias y comunidades con ayuda y no a la Unidad Vicente Guerrero 200 ”.

Berenice Melgoza, dio a conocer que algunos vecinos se han empezado a organizar para quitar el riesgo latente que tiene los edificios y que es demoler los tinacos de más 40 litros, con la finalidad de no perder todo el patrimonio.

Sin embargo, es un costo muy elevado que les están haciendo con diferentes presupuestos y muchos están aun esperando si van a recibir la ayuda de alguna índole por parte de las partes de las autoridades gubernamentales.

Recordó que el gobierno del Estado se había comprometido en demoler los 38 tinacos, pero ya no se llevó acabo porque según iba intervenir SEDATU con el censo de daños pero hasta el momento ni eso ha sucedido.

“Nos han hecho diferentes cotizaciones que va desde los 90 mil hasta 150 mil pesos y solamente por la pura demolición del tinaco y es un costo muy elevado y si las instalaciones, y un reforzamiento de los edificio, la demolición del tinaco, la reparación de las escaleras, las esquinas de cada uno de los departamentos se ha presupuestado entre 250 mil y 320 mil pesos ”, explicado.

Dijo que al paso que van, siguen sin recibir ninguna ayuda por parte de las autoridades gubernamentales, y los vecinos no quieren perder su patrimonio, ni reubicación.

Añadió que ante el abandono gubernamental, ahora cada uno de los vecinos se están organizados de manera individual y sacando presupuestos para empezar a trabajar probablemente la siguiente semana y hacer un esfuerzo de cada uno de ellos para poder salvar su vivienda.

Los integrantes del Comité de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 se han enfrentado a un peregrinar y han visitado la delegación de SEDATU y Protección Civil municipal y estatal y no hubo una respuesta positiva, pues sólo les dicen qué hay que esperar la ayuda del gobierno federal .

“Se ha entregado oficios al censo del bienestar solicitándole que vengan a censar al 100 por ciento de nuestra población de aquí de la unidad Vicente Guerrero 200 y la respuesta fue que no. Nos dicen que la gente que ya fue censada es la que va a tener el apoyo y la gente que no fue censada no va a tener ningún apoyo, cuando ellos aplicaron un criterio que no es uniforme en el censo ”.

El volver a censar a los habitantes que no fueron incluidos ya será posible y sólo les informaron que tiene que esperar para ver qué tipo de ayuda es el que se les va a otorgar.

“También se entregó oficio a Sedatu y la repuesta es que si son 16 departamento y si uno de los 16 no corrobora con escrituras que es propietario como tiene que ser, no va a brindar el apoyo al resto de los departamentos”.

Las familias afectadas son 38 edificios cada uno tiene 16 departamentos y son 680 familias afectadas y hay 132 casas que también tienen daño estructural.