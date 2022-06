A mí también me jalan las orejas: Abelina López

"Los jalones de oreja” que le dan desde arriba, orillaron a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a exigir resultados en el combate a la corrupción al secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez.

Durante la entrega de patrullas y estímulos a policías de Acapulco en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la alcaldesa señaló que seguido recibe reclamos de la dirigencia de Morena y funcionarios a quienes policías están extorsionando.

Ante mandos policíacos, regidores y funcionarios, López Rodríguez dijo que “los retos son grandes” y que “entiende las necesidades que enfrenta la Secretaría”, pero llamó a los uniformados “a transitar en el camino de la honradez”.

“Se oye muy feo cuando ustedes roban, seguido me dan reclamos, no sé dónde meterme”, dijo la primera edil.

“No es posible que seamos a mala cara para la sociedad. Revisar el tema de la parte vial, afuera nos ven mal, que somos los que estamos extorsionando. Me han llamado gente de la dirigencia nacional de Morena, me han llamado funcionarios donde los están extorsionando”, dijo.

Local Visitará Abelina López las colonias para detectar problemas

En su discurso, comentó “de frente lo digo, jamás van a escuchar de mí que he recibido mochada, si a ustedes les dan es a título personal, pero no porque yo esté pidiendo dinero”, aclaró.

Dijo que “la sociedad reclama, la sociedad exige y es hora de ponernos a la altura de las circunstancias que reclama la sociedad” para dejar de ser la mala cara para la población. “Sola no lo puedo hacer, requiero de ustedes”, remarcó.

De la entrega de las unidades, abundó que le ofrecieron un fuerte apoyo de equipo que gestionó con el gobierno federal, pero la condicionaron a que haya mejoras en este rubro en el puerto.

Mencionó que una de las condicionantes para mandar más patrullas para el personal de Seguridad Pública de Acapulco, es la certificación policial, por lo que pidió al secretario dar cuentas en este y el rubro de la corrupción.

Local ¡Aguas! Pondrá alcaldesa un policía en cada basurero

“Se suponía que a estas fechas venía una gran dotación de camionetas, estamos haciendo otra vez las gestiones y se viene un fuerte apoyo para la Secretaría. Nos dicen que si no avanzamos en este rubro no habrá apoyos. Es hora de caminar y mostrar que estamos a la altura de la sociedad”, apuntó.

“Es hora de cambiar secretario, no puedo continuar así donde está el flagelo de la corrupción”, externó.

“Le exijo ciudadano secretario, vayamos dando resultados. A mí también me cuestionan arriba, a mí también me jalan las orejas arriba, y me dicen qué está haciendo Abelina”, dijo.

La alcaldesa, dijo que pedía en la mesa “resultados” que demanda la población en materia de seguridad.