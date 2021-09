"Tengo ganas de llorar", se lamenta afectado por el sismo

"Hoy con todo dolor pedí todo mi patrimonio por un fenómeno causado por la naturaleza", con estas palabras Alexandro Misael Ponce Herrera, pidió a las autoridades de gobierno ayuda ante los daños que el sismo de 7.1 ocurrido la noche de este martes en Acapulco.

Con una voz media cortada y con sus ojos cubiertos por unos lentes claros a punto de derramar lágrimas, Alexandro Misael dijo que por muchos años trabajó para lograr una vivienda que fuera el futuro para sus hijos y su esposa, los cuales la noche de este martes representaron lo más importante de su vida.

"Me tocó un segundo piso, una vivienda con un costo de más de 600 mil pesos, y ahora lo hemos perdido por el fuerte sismo de la noche del martes, sólo sentí como me caía concreto en la cabeza que se desprendía de una construcción mal realizada en un fraccionamiento considerado de una alta plusvalía", Dijera al tiempo de pedirle ayuda a la presidenta Adela Román Ocampo, tengo ganas de llorar, pero también soy afortunado de que mi abuelita conozca a la presidenta Adela y me dijo, ella te va a ayudar ", expresó.

Alexander tiene una pequeña hija y su esposa, con quienes desde la noche de este martes, no ingresan a su vivienda cuarteada, desayunan, comen y duermen en una zona de la unidad habitacional que está asignada para el estacionamiento de vehículos, pero este en estos momentos para su famila y 600 más son más seguras que la propiedad que adquirieron.

Dijo esperar que las autoridades le ayuden a él, al igual que a los demás afectados olvida que también perdieron su propiedad con los daños que les dejaron el intenso sismo que noran por el riesgo que les ocasionó al estar al interior de sus propiedades.

Aún con el rostro triste, pero agradecido con Dios por no haber sufrido ningún daño junto con su hija y esposa, Alexander manifestó que es un gran esfuerzo adquirir una propiedad, pero es muy triste perder todo en poco tiempo por una situación provocada por la naturaleza .