Sin registro de daños por los sismos del fin de semana: HAF

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que, no se registraron daños a la infraestructura de escuelas, edificios o viviendas como consecuencia de los sismos registrados durante el fin de semana, y aseguró que la Secretaría de Protección Civil continúa revisando cada uno de los municipios donde se sintieron los movimientos telúricos.

Al participar en la conferencia diaria de actualización de casos por el Covid-19, el mandatario estatal, explicó que, desde el primer sismo registrado la noche del viernes se aplicaron todos los protocolos pertinentes para revisar y atender los reportes de la ciudadanía, e insistió que, tampoco hubo pérdidas humanas. Estado Registran daños en tres viviendas por sismo en municipios de la Costa Chica

“Tuvimos el reporte del fuerte sismo del viernes por la noche con epicentro en San Marcos, no hubo daños, hace una hora hubo otro con epicentro en Ciudad Altamirano en la Tierra Caliente, no hay reporte de afectaciones y hubo réplicas, pero no hay daños ni materiales ni humanos”, explicó.

En otro tema, sobre las vacunas, lamentó la confusión que se generó este domingo y confirmó que, el biológico que había llegado para Acapulco se terminó ayer sábado, por lo que esperarán el siguiente lote del biológico para comenzar la segunda fase en las próximas semanas.

“Se generó alguna confusión, hay que decirlo hoy ya no hubo vacunación porque se terminaron las dosis, solo se atendió ayer sábado, ya no hay vacunas y conforme lleguen les volveremos a anunciar las nuevas fechas y la reactivación en Acapulco”, externó.

La primera autoridad en Guerrero, dijo que, el próximo martes dará inicio la vacunación en el municipio de Iguala de la Independencia, donde prevén vacunar a poco más de 21 mil adultos mayores a partir del martes y hasta el próximo sábado.