Recrudece violencia contra las mujeres

La violencia y las muertes violentas, se recrudecen cada vez más en el sector de las mujeres, situación que ha alimentado el malestar y la exigencia de justicia no solo en el estado de Guerrero, sino también a nivel nacional, por lo que cada vez más sectores se involucran a la iniciativa “Un día sin Nosotras”, a realizarse este lunes 9 de marzo de 2020.

Este estado suriano no podía ser la excepción de respaldar esta iniciativa, a la que se sumó el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien reconoció que no se ha avanzado en el respeto hacia las mujeres y en la disminución en las agresiones y feminicidios, sin embargo, afirmo que si se ha trabajado para garantizar los derechos de toda la población femenil.

Además, confirmó su apoyo a "Un Día sin Nosotras" y de dar el lunes a todas las trabajadoras del gobierno del estado las facilidades para adherirse a esta iniciativa que involucra a todo el país.

Foto: Cuarto Oscuro

Lo mismo hizo la alcaldesa Adela Román Ocampo, al asegurar que es importante "impulsar la no violencia hacia las mujeres; es un problema de la sociedad en general, tenemos patrones muy marcados de machismo, de un sistema patriarcal que hace que la mujer esté expuesta a todo tipo de violencia".

En ese sentido se sumó a la iniciativa de “Un día sin Nosotras” para el próximo 9 de marzo y aseguró que dentro del Ayuntamiento no habrá ningún problema para quienes no asistan a laborar este lunes al ayuntamiento.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, por su parte, dijo que es preocupante el incremento de feminicidios que se tiene en el país y que deben de parar, por eso se sumó al movimiento convocado por grupos feministas para el próximo nueve de marzo denominado "Un Día sin Nosotras".

Este panorama se ha caracterizado por el grado de crueldad y la saña con la que se cometen los homicidios de mujeres, ha generado un malestar social en todo el país, en particular en este estado suriano, debido a que de las 24 muertes de este género a manos de criminales ocurridos en lo que va del año, hay niñas.

Foto: Cuarto Oscuro

De acuerdo a datos oficiales confirmados por las autoridades, este año se ha convertido en el más violento, fundamentalmente para el sector femenil, pues del total de los homicidios documentados, en enero se cometieron 7, en febrero, 15 y en lo que va de marzo 2, los cuales, todos están impunes.

En esta historia de crueldad, destacan los casos de la doctora del IMSS, la maestra que dejo 3 niños, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la Universidad, la mamá asesinada en su camioneta en la costera Miguel Alemán, el de la niña Merle Yuridia “N” del caso Braun, la dama que fue asesinada por su esposo en Taxco y que la desmembró, el crimen de la esposa del cirujano, el de la abogada que iba saliendo del Tribunal en el bulevar de las naciones, la madre e hija asesinadas en su camioneta en Universidad, la maestra de baile de la UAGro, entre otros.

Foto: Cuarto Oscuro

Estos hechos de violencia y decenas de casos más, que se han sumado a los feminicidios ocurridos en el territorio guerrerense, que han conmovido a la sociedad, se le suma a la de las desapariciones de mujeres, cuya mayoría no son localizados y engrosan los archivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde no han podido dar respuesta a las familias que no abandonan su búsqueda, y, que, incluso, algunas se han sumado a los grupos de personas que se han dedicado a investigar por su cuenta el paradero de sus seres queridos.

Foto: Cuarto Oscuro

Este panorama, ha encendido las alarmas de diversos sectores sociales, que, preocupados por el repunte y grado de crueldad, así como la saña que utilizan los criminales, este sector de la sociedad ha decidido exigir a las autoridades correspondientes, atienda la escalada criminal que ha cegado vidas de mujeres y de niñas.

Por eso bajo el eslogan “el nueve, nadie se mueve”, sigue ganando simpatías entre políticos, líderes de diversas organizaciones civiles, magisterio, servidores Públicos y diversos sectores de la sociedad, que han expresado que otorgarán todo el respaldo a este sector de la población y que darán también el día a las mujeres, así como ser parte de esta iniciativa de “Un Día sin Nosotras”.