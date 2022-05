Por falta de agua, bloquean 2 veces la carretera federal

Por segunda ocasión durante el día vecinos de la colonia Vicente Guerrero bloquearon la carretera federal México - Acapulco, en ambos sentidos, a la altura de la parada de camiones conocida como El Guayabo, debido al incumplimiento por parte de las autoridades municipales de otorgarles el agua en tres horas.

Con llantas, automóviles, una valla humana y con pancartas en mano, es como impidieron el paso vehicular a cientos de conductores que circulan por dicha arteria vial.

Cabe señalar que este lunes por la mañana alrededor de las 11:00 horas los mismos colonos bloquearon la vialidad durante una hora, para exigir el suministro de agua potable en sus hogares, el cual no tienen desde más de un mes.

Mas de una hora permaneciern en espera de las autoridades.. Heidi Nieves | El Sol de Acapulco





En el bloqueo realizado en la mañana autoridades del gobierno municipal se comprometieron a solucionar el problema y mandarles el agua en tres horas, acto que no se dió, por lo que nuevamente los inconformes bloquearon la carretera.

Ellos señalan que no se moverán del lugar hasta en tanto no vean líquido en sus llaves de agua, refieren molestos; “por qué no me llega el agua si pago adelantando, por qué las colonias de clase alta sí tienen agua y nosotros no, por qué nos ningunean. Ya basta, ya no nos vamos a dejar, nosotros pagamos por adelantado el recibo, refirió el señor Pedro Chapin muy molesto .

Dicho bloqueo causó un enorme congestionamiento vial, llegando las filas de carros hasta la colonia Garita.