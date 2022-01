No hay cifras alarmantes de Covid-19: Evelyn Salgado

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que “no hay cifras alarmantes” de contagios de Covid-19 en la entidad e indicó que la próxima semana se va a analizar en el Consejo estatal de Salud si se realizará o no la Feria de la Bandera en Iguala de la Independencia.

Entrevistada luego de la inauguración de un edificio de la Escuela Primaria "Nicolás Bravo" en ese municipio, Salgado Pineda precisó que durante la reunión de la Mesa de coordinación de la paz, se revisó el tema de contagios de la pandemia donde se concluyó que por el número de camas ocupadas “no hay cifras alarmantes”.

Escuela Primaria "Nicolás Bravo". / Foto: @GuerreroComSoc | El Sol de Acapulco

Por otro lado, dijo que el Consejo de Salud, el gobierno del estado y el alcalde igualteco, David Gama Pérez, van a analizar la próxima semana el tema de los casos de Coronavirus y se determinará si habrá o no la feria de la bandera. “Ellos tomarán la decisión y harán la recomendación”, dijo.

En el tema del regreso a clases presenciales, reiteró que es paulatino, voluntario, escalonado e híbrido, y que no influye en la calificación el hecho de acudir a las aulas o quedarse en casa. “No hay ningún tipo de sanción para los que no acudan a presencial”, abundó.

La gobernadora, reconoció que hay un incremento en casos de Covid-19 que han influido en la baja de porcentajes y señaló que en caso de que se amerite volver a instalar la clínica Covid-19 en Iguala u otro municipio, así se hará con el apoyo de las autoridades federales.

Respecto al problema de seguridad en Iguala, Salgado Pineda dijo que trabajan en coordinación con el alcalde y refirió que la estrategia común es coordinación y “que el fuego no se apaga con más fuego, por lo que se requiere de programas sociales para atender a la población y brindar bienestar a fin de desterrar la violencia y pobreza”.

Comentó que trabajarán en el abasto de medicamentos para hospitales en el estado, porque no puede haber nosocomios con 20 o 30 por ciento de medicinas y anunció un recorrido por hospitales para supervisar los centros de salud. También indicó que el martes tendrá una reunión con todos los directivos de hospitales para que haya abasto de medicinas.

Finalmente, anunció una inversión de 31 millones de pesos para rehabilitación de escuelas en Iguala.