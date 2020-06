Músicos de Acapulco demandan apoyos económicos

Al asegurar que se están "muriendo de hambre" por la falta de empleo desde hace dos meses, músicos del puerto de Acapulco urgieron al gobierno federal que los incluya en el programa de entrega de apoyos económicos como préstamos a la palabra y así poder continuar manteniendo a sus familias.

Al mediodía de este lunes, un grupo de trabajadores de la música que representan a unos 79 agremiados a la asociación de Músicos Independientes de Acapulco, expusieron que la mayoría de ellos no cuentan con otra fuente de empleo que les permita llevar el pan y la sal hasta sus mesas, por lo que están desesperados porque la situación parece no mejorar en el puerto de Acapulco.

En declaraciones, Oscar Rodríguez González, criticó que la clase política solo busca a los músicos cuando están en campañas para amenizar sus eventos como un apoyo político, pero en estos momentos que la situación económica es crítica ninguno de ellos que ahora son representantes populares les han llamado para brindarles la mano

"Pedimos apoyo en esta situación tan difícil que estamos viviendo ya que desgraciadamente no hemos tenido eventos desde hace más de dos meses que los tenemos suspendidos, no hay restaurantes, no hay nada para nosotros, nos estamos muriendo de hambre; desgraciadamente estamos viviendo una situación muy difícil, si el gobierno nos quiere mandar a casa pues que nos de un apoyo", indicó.

Los quejosos se dijeron estar a favor de que las restricciones de cierres de empresas y playas continúe debido a que la situación de contagio en Acapulco es alarmante, asegurando que es mejor quedarse en sus casas que exponerse a llevar el virus hasta sus domicilios, pero recalcaron que se requiere el apoyo pronto de las autoridades.