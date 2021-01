Incumple Catastro con publicación de base gravable de inmuebles en recibos de pagos

La Dirección de Catastro sigue incumpliendo con la publicación de la base gravable de inmuebles en los recibos de pagos del Impuesto predial correspondiente a este año.

Durante la segunda sesión extraordinaria de cabildo del 20 de marzo del año pasado, los ediles aprobaron que la directora Tania Sámano González diera instrucciones para publicar en los recibos de pago la base gravable, sin embargo, esta disposición no se ha cumplido. Local Aprueba Cabildo incluir base gravable en recibo predial

Los contribuyentes del impuesto predial han asegurado que sigue sin aparecer en los recibos esta información, por lo que desconocen bajo qué base gravable están pagando su impuesto este año.

"Estamos pagando y la base gravable no aparece en los recibos, yo hice mi pago en el banco y me dijeron que fuera a la oficina de Catastro y que al momento de pedir mi factura vendría la base gravable de mi propiedad y esta no aparece, esto deja a la imaginación de lo que está pasando", dijo una contribuyente.

La petición aprobada por los regidores para que apareciera la base gravable en los recibos de cobro del impuesto predial fue presentada en la sesión de cabildo por la regidora de Morena, Mayra Reyna Reséndiz.

Indicaron que sigue la incertidumbre sobre la existencia de un aumento en la base catastral que será reflejado en el pago del impuesto predial del próximo año.