Guerrero cerrará 2019 con disminución en los delitos de alto impacto, señala el Fiscal

Al reconocer que hace hace falta mucho por hacer en materia de procuración de justicia, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, insistió que Guerrero cerrará este 2019 con buenos números y delitos como el homicidio doloso a la baja.

Entrevistado luego de participar en la reunión de evaluación de la temporada vacacional decembrina en el Centro Internacional Acapulco, de Los Santos Barrila, dijo que la Fiscalía a su cargo a duplicado su trabajo en detenciones en flagrancia y hay más justicia. Estado Se han registrado solo asuntos menores en temporada vacacional decembrina: HAF

"Los últimos resultados nos indican que vamos a la baja en todos los delitos, no solo en secuestros, si no también en homicidios dolosos y robos de vehículos, no son los resultados que deseamos pero vamos por muy buena ruta y eso nos obliga a seguir trabajando", expresó.

Sobre el aumento de robos de cajeros automáticos, el fiscal señaló que tienen identificada una banda dedicada a este delito, la cual han detectado tiene el mismo modo de operación y están investigando para detenerlos lo antes posible.

Señaló que, comenzarán el 2020 trabajando con más determinación para resolver la mayoría de los casos posibles y brindar justicia a las víctimas de los diversos delitos que se presentan en Guerrero.