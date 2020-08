Federación de Colegio de Médicos pide otorgar dotación de equipo protector a personal de salud

El presidente de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Guerrero, Jaime Jiménez Silva, solicitó que todo el personal de salud de clínicas y hospitales que atienden a pacientes con Covid-19 sean dotados de equipo de protección personal de calidad, debido a que muchos médicos están enfermando aun cuando no están dentro del área de atención a la nueva patología.

El profesional de la salud ejemplificó que en el mes de mayo del año en curso, él resultó infectado con el coronavirus a pesar de que no había estado en contacto con pacientes positivos en el hospital donde labora, lo cual adjudicó a que no existe en los hospitales un protocolo para evitar contacto con los trabajadores que están en área de riesgo, además de que no se dota de equipamiento especial a todos los que laboran en las instituciones.

"El personal que atiende al paciente Covid si tiene más de 80 por ciento de insumos, el problema es que la autoridad no está atendiendo a todos los que están porque el grupo Covid siempre es un grupo muy pequeño. Por ejemplo, el Hospital General de Acapulco tiene más de dos mil 500 empleados y no se le puede dar cobertura a tanto las 24 horas; a los demás servicios es a los que han descuidado por enfocarse a los de área Covid, eso es lo que hay que revisar", dijo.

Jiménez Silva, puntualizó que en las últimas semanas han muerto un total de tres profesionistas pertenecientes a la comunidad médica de Acapulco, de los cuales tan sólo uno estaba en contacto con pacientes infectados con el Sars-CoV-2, por lo que se presume que los otros dos pudieron infectarse en áreas no Covid y, por ende, no tener las mismas precauciones.

"Se deben hacer adecuaciones porque todos nos cruzamos al final del turno, cuando llegamos se aíslan, pero cuando salimos todos los hacemos por el mismo lado y ahí es donde se contamina", refirió y agregó que los médicos, enfermeras y todo el personal que se encuentra destinado a áreas Covid toma medidas especiales a parte del equipo, tales como la ingesta de vitaminas o fármacos que los protejan en caso de ser contaminados.

El también médico consideró necesario también que se lleven a cabo estudios serológicos periódicos para conocer que personal ya resultó infectado, para conocer a quienes ya fueron infectados y no presentaron síntomas y así aligerar la angustia de cada uno por los efectos letales del llamado virus de Wuhan, ya que es mucho el estrés que sufren diariamente.