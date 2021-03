En Guerrero es un peligro que Félix Salgado sea candidato de Morena: Ruth Zavaleta

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta Salgado, insistió que la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena, es “un peligro” en Guerrero y ofenden a la sociedad nacional y no sólo en el estado.

“Aquí en Guerrero es un peligro que Félix sea el candidato porque una persona violenta genera violencia y una persona que no respeta que no garantiza el derecho de las mujeres genera y promueve que todos los demás o quien quiera haga lo mismo y ese no es el sentido de una sociedad con orden y con respeto a la justicia de los además”, precisó. Local Recorre Ruth Zavaleta la colonia Progreso

En entrevista, Zavaleta Salgado consideró que el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador haya defendido a un candidato que está causado de delito de violación no solo por una sino por varias mujeres, también ofende.

Lamentó que las mujeres que han denunciado a Salgado Macedonio por el delito de violación, le han hecho una campaña contraria señalándolas de lo peor para desprestigiarlas y desconocerles su denuncia y denigrarlas.

“He escuchado cosas aberrantes que han dicho de ellas y me han dicho personas lo que han difundido de esas personas y me parece injusto, que además de que hayan sufrido un delito no se les haya procurado justicia cuando lo denunciaron, pero además han sido estigmatizada, es una sociedad con un doble lenguaje”, señaló.

Refirió que algo esta pasando y algo está mal entre la sociedad y más mal está que se tenga a un candidato que representa los peores vicios en nosotros que no estemos sensibilizándonos de lo que sufran las personas pero además de que tengamos a un candidato que representa los peores vicios y los peores delitos que se puedan cometer en contra de las mujeres.

La candidata Ruth Zavaleta Salgado estuvo este día con militantes y simpatizantes en la parte alta del Pedregoso, en la zona poniente de Acapulco, donde se quejaron de la falta de agua potable.

Les respondió que las autoridades municipales no cumplen porque el problema de la falta de agua no es un problema sencillo de resolver y requiere de apoyo de los tres niveles de gobierno.