Conflictos sindicales en la sección 56 del SUSPEG

Trabajadores sindicalizados de la sección 56 del SUSPEG demandaron la destitución del secretario general Efrén Salinas Chávez por incumplir con los estatutos internos que marca el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

En una protesta que realizaron a las afueras de un salón de fiestas ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, los trabajadores acusaron a su dirigente de incumplir con dar a conocer su segundo informe de labores, el cual lo había programado para este jueves.

Emma Torres Cárdenas, secretaria de conflictos de la sección 56, dijo que el secretario general Efrén Salinas Chávez tiene la obligación de rendir su informe a la base trabajadora que le descuentan sus cuotas a través de sus salarios.

Con gritos, los poco más de 50 trabajadores de los 380 que asistieron al recinto para escuchar el informe de labores, exigieron la destitución del secretario general de la sección 56 del SUSPEG.

Los inconformes señalaron que el secretario general no ha informado sobre la caja de ahorro y el adeudo de cinco meses que la pasada administración de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo no pagó al sindicato por concepto de caja de ahorro.

Indicaron que la convocatoria para el segundo informe de labores fue realizada a través de redes sociales a los trabajadores a los 380 trabajadores.