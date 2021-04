Advierte Félix Salgado de no permitir elecciones en Guerrero si no le devuelven candidatura

Tras pernoctar en Iguala, de donde retomó la caravana hacia las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) que empezó la mañana del sábado para exigir la restitución de su candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio insistió en que no habrá elecciones en el Estado si no se da marcha atrás al fallo del órgano electoral.

En un mensaje a sus simpatizantes que lo acompañan al centro de la república, el senador con licencia informó "curiosamente el INE no ha notificado, se le han dado muchas largas a esto". Local Se registra Abelina López como candidata a la alcaldía de Acapulco por Morena

Salgado Macedonio, dijo que en la madrugada tomaron el acuerdo de que al ser notificados retomarán la campaña que le quitaron el pasado 25 de marzo y regresarán a la justa electoral que suspendieron el pasado 27 de marzo.

"Estamos preparados para recibir la noticia, se regresa la candidatura o no se regresa. En la madrugada de este domingo se tomó el acuerdo: Si se regresa la candidatura, de inmediato nos ponemos en campaña. Si no, lo volvemos a impugnar y volvemos al TEPJF", comentó.

A 16 días sin hacer campaña en los 81 municipios de Guerrero, reiteró "vamos a recurrir a todos los elementos jurídicos que tenemos en la mano, con la cabeza fría, el corazón caliente y los mejores abogados" porque "llevamos la de ganar".

Insistió que en su caso el INE "está ejerciendo violencia política en mi contra, esta abusando el INE, se pasó el INE" y refrendó que "no hay motivo grave para quitarme la candidatura ¿y los demás cómo andan?, ¿Por que nada más yo de Guerrero?".

El depuesto candidato, insistió que están esperando la notificación del INE y dijo "de una vez se las sentenciados en la cuna de la bandera, si dicen que no vamos nada más por sus puros puros, si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo".

En el templete pregunto a los presentes si querían que hubiera elecciones para diputados locales y federales, para gobernador y los presentes respondieron que no por lo que adelantó "Nos vamos a organizar organizar Guerrero y vamos a aplicar el artículo 39 Constitucional. La soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ninguno y menos el INE", sentenció.

Dato

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.