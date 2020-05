"Yoshio está muy grave, sus pulmones no responden", dice su esposa

Marcela Hernández, esposa de Yoshio informa que el estado de salud del cantante, ingresado el pasado 2 de mayo en el Hospital de Xoco es “muy, muy grave”.

El artista fue diagnosticado con Covid-19 y hace nueve días permanece intubado y sedado.

“Estoy abocada a conseguir el medicamento Remdesivir, que en México no lo hay, es el que me pidieron en el hospital para entregárselos”, señaló. Afligida y aun así cortés, Marcela Hernández responde cortésmente a El Sol de México.

Asimismo, pidió a sus amigos y al público general que hagan una cadena de oraciones por Yoshio y por ella, quien requiere el medicamento para su marido.

Lo que les pido es que sigan teniendo en sus oraciones a Yoshio, y ahora a mí, para que lo más pronto posible tenga la medicina Remdesivir, que me solicitan para aplicárselo a mi esposo”.

En una breve conversación, destacó que el artista “siguen sin responder, no responden sus pulmones. No hay nada qué decir, todo está igual, sigue en lo mismo, muy, muy grave. Yo no puedo atender llamadas largas, estoy buscando el medicamento, haciendo todas las gestiones para conseguirlo”.