Virlán García arrasa en Spotify Radar México 2022

Cubriendo actualmente la gira internacional Híbrido tour 2.0 por ciudades de Estados Unidos, el cantautor de música regional mexicana Virlán García, quien es de los máximos exponentes jóvenes del sonido sierreño, se encuentra en la promoción de su corte digital Lo que construimos, cover de Natalia Lafourcade.

En entrevista con El Sol de México, sin dejar de tocar su guitarra, fiel compañera musical en sus poco más de siete años de trayectoria, se declaró orgulloso de ser el primer artista en estar respaldado por Spotify Radar México, la iniciativa de la plataforma donde cuenta con 4.4 millones de seguidores.

“Estoy contento, llevo dos años con mi sello discográfico Sony Music, estamos trabajando juntos de la mano sé de su respaldo y en reciprocidad me esfuerzo en sacar canciones de calidad y con la mancuerna de la compañía de discos, vamos avanzando y fortaleciendo mi carrera”.

El compositor de canciones románticas y corridos, tiene éxitos como En dónde está mi amor, Cambio mi suerte y Mi vida eres tú, pero quiere ir despacio. “Es el camino que se ha dado, voy aprovechando las oportunidades que se dan y sobre eso aprender cosas nuevas y mejorar como persona, como artista, además de sobrellevar lo que se presenta”.

De su nuevo sencillo, contó que Lo que construimos le atrajo por su letra, “yo casi no soy de grabar covers y si lo he hecho tiene que ser un tema que valga la pena como en este caso. Es una canción de Natalia Lafourcade que me gusta mucho, hacerlo a manera de experimento en mi estilo, resultó, al ser yo melancólico, este tipo de canciones me llenan, las puedo sentir, porque con palabras sencillas te atrapan. La grabé por el gusto a la música y el sentimentalismo que poseo”.

Virlán García expresó que más adelante buscará hacer dueto con Natalia Jiménez y con Vicente Fernández, con quien gracias a la tecnología espera cristalizar su sueño musical.

“Hago las cosas con el corazón y ya que la gente oiga y vea mis videoclips, es un plus, que ame lo que hago es un placer, porque el público decide hasta dónde puede llevar a Virlán.

Fanático de la música campirana o llamada así desde su tierra natal Sinaloa, informó que gracias al dueto de Miguel y Miguel, “el sonido sierreño me lo he aprendido y lo difundo; grabo canciones como van fluyendo, a futuro también pienso grabar covers de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, íconos de la música regional mexicana que nos han dejado como legado sus canciones”.