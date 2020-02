Viola Davis dará vida a Michelle Obama en serie ''First Ladies''

Viola Davis, una de las actrices afroamericanas más premiadas, interpretará a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama en la nueva serie First Ladies, producida para la cadena de cable Showtime, que contará la vida personal y política de primeras damas de Estados Unidos.

El drama televisivo que será escrito y producido por el novelista Aaron Cooley, detallará las historias detrás de las decisiones más importantes e impactantes que fueron impulsadas por las primeras damas a lo largo de la historia, de acuerdo al sitio especializado, The Hollywood Reporter.

A lo largo de nuestra historia, las cónyuges de los presidentes han ejercido una notable influencia, no solo en los líderes de la nación sino en el propio país



declaró la presidenta de Showtime Entertainment, Jana Winograde

De acuerdo al medio citado, Jana Winograde resaltó la emoción de Showtime por contar con el extraordinario talento de Viola para contribuir a catapultar la serie.

La primera temporada- cuya fecha de estreno aún se desconoce- se centrará en las historias de Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama.

En el equipo de producción también se encuentran Viola y su esposo Julios Tennon, quienes serán productores ejecutivos a través de su productora JuVee Productions.

Cabe destacar que es la primera vez que una actriz interpreta a Michelle Obama en televisión. En cine fue personificada en 2016 por Tika Sumpter en el filme ''Southside with You'', que contó el inicio de su noviazgo con el presidente Barack Obama.

Viola Davis ha sido galardonada con un Premio Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA, un Emmy, dos Premios Tony y cinco Premios del Sindicato de Actores.

La actriz confirmó la noticia en una publicación de Instagram, en la que escribió:

¡Estoy muy orgullosa! Honrando y elevando a estas poderosas y dignas reinas con respeto.

La noticia llega cuando Davis se despedirá oficialmente de la exitosa serie How to Get Away With Murder, producido por Shonda Rhimes para la cadena ABC.