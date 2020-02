Tim Robbins revive los secretos de Castle Rock

Tim Robbins vuelve al universo de Stephen King en la segunda temporada de la aclamada serie Castle Rock. Ahí se reencontrará con su pasado al regresar a la prisión de Shawshank, pero esta vez caracterizado como Reginald Merril Pop, una especie de gangster habitante del pueblo maldito.

“Este es un universo completamente diferente”, explica el actor sobre sus dos incursiones en el mundo del escritor estadounidense. “Sueños de fuga es una meditación en torno a la amistad y el espíritu, y Castle Rock es una historia muy diferente en el género de horror”.

Con una nueva historia y un reparto diferente, la segunda temporada de la serie antológica de Stephen King, retrata la vida de dos familias, la de Annie Wilkes interpretada por Lizzy Caplan, una enfermera psicópata asesina que llega al tenebroso pueblo de Castle Rock y la dividida familia de Reginald, quien controla gran parte de los lotes del pueblo.

“Castle Rock tiene memoria, demonios, fantasmas y esos fantasmas son los pecados del pasado, la gente de ese lugar nunca estará a salvo hasta que haya una reconciliación con su pasado”, explica de la serie que se estrena hoy por Starzplay.

Su personaje es desde su punto de vista una persona que “ha hecho cosas que se consideran criminales que no lo dejan vivir tranquilamente, tiene secretos e hizo cosas tontas en su pasado que tuvieron consecuencias y creo que es algo que todos tenemos, todos tenemos nuestro bagaje del pasado, lo bueno de mi personaje es que está yendo a un final de redención porque está llegando al final de sus vidas”.

La serie surge en un contexto de lucha entre la creciente comunidad africana que ha llegado al pueblo y los originarios de ahí. Este fue uno de los temas que hizo a Robbins interesarse en la serie.

“Es algo que me gustó cuando lo leí en el guión, estaban lidiando con una comunidad de inmigrantes, nosotros ya tenemos la historia que están lidiando en la vida real. Están lidiando con su pasado sin el presente y eso existe en estas comunidades que tienen una historia de opresiones”, comenta.

Robbins se ha caracterizado por ser una persona empática, más allá de sus actuaciones en prisiones o de criminales, el actor ha llevado a cabo un taller con presos por más de 13 años, hizo un documental al respecto y le he dado la posibilidad de complejizar más a sus personajes.

“He aprendido a lo largo de los años que una acción no define el resto de tu vida, hay algo más para un individuo que ha pasado por momentos muy oscuros, pero pensaba eso también desde que hice Sueños de fuga. Crecí rodeado de gente así, nunca en realidad pensé que fuera muy diferente a mis amigos que estuvieron en problemas, sólo creo que tuve suerte”.

Robbins ganó el Oscar por su actuación en Mystic River en el 2004, cuenta con tres Globos de Oro y un premio del Sindicato de actores, a pesar de ello, “no me defino a mi mismo en cuanto a qué premio gane y que Dios te cuide de trabajar con alguien que lleve su Oscar al trabajo, hay algo súper importante, la mayoría de los grandes actores con los que he trabajado te tratan como un igual. Cuando conocí a Paul Newman, te invitaba al 7 eleven a comprar un sixpack y quería salir con nosotros, es muy difícil tratar con gente que no te mira a los ojos”, confiesa.

Desde esa mirada, el actor asegura que “van a encontrar un performance increíble de Lizzy Caplan, es brillante, es muy difícil interpretar a alguien que está loco, ella le da una humanidad al rol que creo que la hace encabezar la serie”, consideró sobre su compañera de reparto.