Tenoch Huerta sorprende al público en el FICM 2024 durante presentación de Pedro Páramo

Morelia. Tenoch Huerta estuvo en Morelia para promocionar la cinta “Pedro Páramo”, que se estrenó en una Gran Gala en el marco de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Sonriente y muy accesible con el público, el actor de “Wakanda por siempre” (2022), se detuvo por unos minutos para firmar autógrafos, tomarse selfies y disfrutar de su regreso, tras más de un año alejado de la vida pública.

A su paso por la alfombra roja, manifestó que en ningún momento tuvo miedo sobre la reacción del público al verlo presente, ya que, dice, se deja agasajar por quienes lo estiman

La neta se siente bien bonito que la banda sea tan cariñosa, tan amorosa, se siente bien, bien chido, este recibimiento tan cálido

“Estoy muy feliz, feliz de estar aquí. Tengo un chingo de familia aquí en Morelia, me siento arropado, la banda es bien chida, vengo mucho para acá, la gente siempre ha sido bien linda conmigo. Estoy súper feliz. ¿Cómo me voy a sentir mal?”, agregó el actor que portó una capa emplumada color negro.

Su ausencia en eventos públicos, se debió a los señalamientos de abuso sexual de parte de la saxofonista María Elena Ríos. A través del arte, Tenoch logró sanar mucho del odio que recibió en redes, incluso reflexionó sobre sus decisiones, dijo.

“Creo que todo arte sirve para sanar, el arte es la medicina del alma entonces siempre va a haber una sanación a través del arte tanto para el artista como para el que lo ve, como decía cierto filósofo muy chingón que, justamente, el ser humano logra tocar el cielo cuando participa del acto artístico”, aseguró.

Huerta desfiló por la alfombra roja del estreno del filme de Rodrigo Prieto en donde da vida a “Juan Preciado”, quien llega a Comala buscando a su padre “Pedro Páramo”, sin embargo, al momento de ir descifrando la verdad, se percata que todos con los que ha convivido ya están muertos.

“(‘Pedro Páramo’) Es mi libro favorito en la vida, cuando me dijeron que iban a hacer la peli por fin, yo estaba emocionadísimo, después me dijeron qué personaje y me puse a ver cómo contar la historia, desde qué perspectiva y la neta quedó chingón.

“El reto de abordar mi personaje fue desde las motivaciones, todo mundo habla de mi personaje, a dónde va, la búsqueda de su padre y yo lo abordé por otro lado, entendí unas cosas, pude humanizarlo y me di cuenta que era como cualquier otro personaje; a pesar de ser el viaje del héroe, había que desmitificarlo y me siento muy satisfecho de lo que al final logramos”, indicó.

“Pedro Páramo” es protagonizada por Tenoch Huerta y Manuel García Rulfo, quien encarna a “Pedro Páramo”, con la participación de Dolores Heredia, Mayra Batalla, Giovanna Zacarías, Roberto Sosa, y Noé Hernández, entre otros actores.

Tenoch Huerta sorprende al público en el FICM. Foto: Javier Guerrero / El Sol de Morelia

El largometraje, que representa el debut como director de Prieto, tuvo su preestreno nacional en Michoacán, este sábado y estará disponible el 6 de noviembre en Netflix.

Por otro lado, el actor indicó que, luego de recibir terapia psicológica y psiquiátrica, se siente mucho mejor y no quiso revelar más sobre una posible demanda en contra de quien, señala, lo extorsionó.