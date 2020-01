Tarantino se lleva la noche en los Critic's Choice Awards

Con apenas una semana de distancia de los Globos de Oro, la película realizada por Quentin Tarantino Había una vez en Hollywood… volvió a arrasar con los premios posicionándose como la Mejor Película y sumando dos premios más a su lista.

Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto por la actuación de Brad Pitt como Cliff Booth, son los otros dos galardones que sumó la película inspirada en el Hollywood de los años 60, que compitió con películas como El Irlandés de Scorsese, Guasón de Todd Phillipos y 1917 de Sam Mendes que había ganado el premio a Mejor Película según la prensa extranjera.

Los títulos a Mejor Director los compartieron el realizador coreano, Bong Joon-ho por Parásitos, quien también se llevó a casa el premio a Mejor Película Extranjera y Sam Mendes por 1917, película que además fue reconocida a Mejor Cinematografía, por lo que desbancó el trabajo de fotografía del mexicano Rodrigo Prieto en la película de Netflix, El Irlandés.

Por su parte Joaquín Phoenix acudió a la ceremonia y por segunda ocasión, su papel de Arthur Fleck en Guasón, fue premiado por la crítica en lo que va del año.

De la misma manera Renée Zellwewger volvió a convertirse en la acreedora al título de Mejor Actriz por su representación de Judy Garland en la película Judy.

Después de que en Los Globos de Oro la producción de El Irlandés, una de las películas más esperadas del año, se fuera sin ningún premio, en la entrega numero 25 de los Critic’s Choice Awards, la cinta del director Martin Scorsese se llevó el título a Mejor Elenco, gracias a las actuaciones de Robert D’Niro, Al Pacino y Joe Pesci, sin embargo, la película contaba con 14 nominaciones.

Netflix arrasó con siete premios por series como When they see us y Unbelieveable, y en cine por Historia de un matrimonio y El Irlandés, mientras que HBO ganó en seis categorías, entre las que destacaron las series de Succession y Watchmen. Así mismo Amazon Prime continuó recibiendo galardones por la serie de Phoebe Waller-Bridge, Fleabag.

Además la actriz Michelle Williams fue reconocida como Mejor Actriz de Serie Limitada por segunda ocasión por su interpretación de Gwen Verdon para la serie Fosse/Verdon de FX aunque no estuvo presente en la ceremonia, mientras que el Mejor Actor de Serie Limitada fue para Jharrel Jerome de When They See Us, la serie producida por Oprah Winefrey y Robert De Niro.

Kristen Bell fue la actriz elegida para recibir el premio See Her, que ha sido entregado para reconocer el trabajo de las mujeres por cuatro años consecutivos, “No se trata de ser nada en especifico se trata de darte permiso a ti misma de ser lo que ya eres”, expresó la actriz y cantante.