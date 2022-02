Tacleadas a ritmo de hip hop en medio tiempo del Super Bowl

LOS ÁNGELES. El rapero Snoop Dogg, uno de los grandes exponentes a nivel mundial del hip hop, aseguró durante la conferencia de prensa que se realizó en el Salón C del Centro de Convenciones, que el show del mediotiempo que se tiene preparado para la edición LVI del Super Bowl “será magnífico”.

El cantante californiano, de 50 años de edad, estuvo en la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Convenciones para hablar del espectáculo de talentos del entretiempo del Súper Tazón del que él será parte y afirmó que los aficionados lo disfrutarán tanto como el partido que sostendrán los Rams y los Cincinnati Bengals, en el SoFi Stadium.

“Es un gran honor estar en este evento. A quién no le gustan este tipo de eventos deportivos, será un gran honor participar en él”, señaló con emoción el intérprete de Drop it like it's hot.

En la conferencia que duró no más de 30 minutos, reiteró que el ser parte del SB en la ciudad de donde es originario, es un sueño hecho realidad.

“Es un sueño cumplido. Estaré también con grandes músicos que son mis amigos, será algo que nos gustará a todos. Estos eventos son para disfrutarse al máximo”, añadió.

“Será magnífico, así podría definirlo”, afirmó antes de terminar su intervención al micrófono, levantando a todos los asistentes de sus asientos para aplaudirle.

Junto a él también estuvieron Mary J. Blige y Dr. Dre. “Es algo impresionante poder estar ahí con todos los fans. Estoy segura que lo disfrutaremos todos”, expresó MJ.

“Las emociones serán grandes, los aficionados gozarán de un gran espectáculo que brindaremos para todos ellos”, agregó.

Por su parte, Dr. Dre comentó que el espectáculo será de primer nivel en el escenario deportivo más caro del mundo.

“Estar en un escenario así impacta a cualquiera. Lo vamos a disfrutar, estoy seguro. La afición estará muy emocionada”, remarcó.

La quinteta de estrellas del rap, hip hop y R&B que armarán la fiesta del medio tiempo lo completan Eminem y Kendrick Lamar, quienes no asistieron al encuentro.

La producción del espectáculo, que siempre levanta grandes expectativas, estará a cargo de la empresa Roc Nation, que pertenece a otro gran rey midas de la música: Jay- Z, quien se ha encargado de la producción de los shows de medio tiempo desde 2020, cuando sorprendió a todos la unión de talentos entre Jennifer Lopez y Shakira.

Estos musicales empezaron como una forma de dar cabida a las bandas de marcha del lugar sede del partido más esperado para los aficionados del futbol americano. En la década de los 70 empezaron a programar a músicos de jazz, luego Walt Disney Company decidió patrocinar el espacio para publicitar sus parques temáticos.

A principios de los 90 empezaron a protagonizar este espacio estrellas internacionales, inauguraron esta etapa en 1992 New Kids on the block y Gloria Estefan, pero sin duda, la producción que marcó un cambio fue el show que presentó Michael Jackson en 1993, año en el que el espectáculo de medio tiempo tuvo más rating que el partido que se disputó.

A partir de ahí, esta ventana se convirtió en todo un suceso y han pasado por esta experiencia Tony Bennet, Diana Ross, ZZ Top, Boyz II Men, Christina Aguilera y Enrique Iglesias, Aerosmith, The Rolling Stones, Prince, Madonna, Coldplay, Lady Gaga, Katy Perry y Janet Jackson con Justin Timberlake, entre otros. Esta nota se publicó originalmente en el ESTO









