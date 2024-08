Silvia Mariscal encarna a una mujer de alta sociedad en “Ceremonia”

Uno de los personajes más recordados de la actriz Silvia Mariscal es “Doña Refugio”, en la telenovela “Teresa” (2010) en donde dio vida a una mujer de clase baja, con carencias y ahora, para la cinta “Ceremonia”, ópera prima de Dan Chávez, la actriz dará un giro total, encarnando a “Alicia”, una mujer de alta alcurnia.

Así lo describe la actriz quien actualmente se encuentra en un año sabático, pero espera el estreno del filme que se rodó en Guadalajara, Jalisco, hace año y medio.

“Yo hago a la mamá de la protagonista, es una mujer que pertenece a la alta burguesía de Guadalajara que solamente piensa en frivolidades, está orgullosa de que su hija sea la directora de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, pero ella no sabe lo que significa la música para su hija, no tiene la menor idea, en ese sentido la apoya, hasta que se quiebra”, afirmó Mariscal en entrevista.

“Cuando llega el director huésped, su hija se da cuenta que es como ella, pero 20 años atrás, tiene su ímpetu, su pasión por la música a flor de piel, los cuales ella ha venido perdiendo porque se acomodó, esto la lleva a una toma de conciencia muy fuerte, la enfrenta consigo misma, y cuando yo como su madre me doy cuenta que está desecha, la apoyo como puedo”, agregó.

Johanna Murillo, Fernando Cattori, Juan Pablo Castañeda y Mayra Batalla completan el elenco.

Por otro lado, la actriz aprovechó para hacer un balance de su carrera, aunque reconoce que siempre habrá personajes que quiera interpretar, se siente satisfecha por lo que ha logrado.

“No me queda más que darle gracias a la vida, me ha permitido vivir de lo que me gusta, disfrutar enormemente algo que ni siquiera puedo decir que es un trabajo, es algo que llena de otra manera el corazón, la comunicación con la gente, cuando me encuentro con gente en la calle, incluso en Argentina (donde pasa el año sabático junto a su esposo), es impresionante que aquí me reconozcan por la telenovela ‘Teresa’”, expresó.

Sin embargo, a pesar de sus proyectos en televisión como “Vencer la ausencia” (2022), “Ringo, la pelea de su vida” (2019), “El hotel de los secretos” (2016) y “De que te quiero, te quiero” (2013) para la actriz, su base está en el teatro, de hecho fue en este lugar donde comenzó a brillar.

“Mi mayor éxito fue la obra ‘Entre mujeres’ (1993), temporada que duró seis años y medio, ese fue el cambio radical en mi carrera porque antes de eso se concretaba al ámbito universitario, al teatro del INBA, el teatro marginal, de búsqueda y fui muy feliz en él, de pronto me ofrecieron esta obra, no me fascinó cuando la leí, pero me gustó mucho el reparto (Rosa María Bianchi, Raquel Olmedo, Nuria Bages y Macaria), acepté y ha sido un cambio radical, ahí empecé a hacer teatro comercial, pero siempre el teatro que yo quise.

“El teatro es la columna vertebral de mi carrera, no hay nada más fascinante que hacer teatro, disfruto mucho hacer televisión, cine, pero como el teatro no hay dos”, aseguró.