Silvana Estrada espera una mayor visibilidad tras ganar el Grammy Latino a Nuevo Artista

Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy 2022 como Mejor Nuevo Artista, termina el año compartiendo su música en el Teatro Metropólitan. Lo que le permitirá unir a su universo musical a sus amigos, así como a ella la integraron colegas que le ayudaron a forjarse en el oficio.

La experiencia de ser reconocida por sus colegas, con un premio internacional resultó para la artista veracruzana una sorpresa y a la vez una experiencia “muy fuerte”.

Puede interesarte: Premios Latin Grammy 2022: esta es la lista completa de ganadores en la música latina

“Fue una semana intensa. El hecho de haber ganado con doña Ángela, la mujer cubana de 95 años con la que compartí el premio, yo yo con 25 años, me pareció muy bonito, y maravilloso”.

Silvana consideró que el Grammy es un reconocimiento justo a su labor. “Yo siempre he sido muy trabajadora, me gusta trabajar con la música y por lo que creo. Lo que sigue es seguir ese camino, quizá ahora con un poco más de visibilidad, la cual lleva una responsabilidad”.

La intérprete de Sabré olvidar dice que ahora vive una nueva etapade su vida profesional. “Siento ganas de ser un ejemplo de dedicación, de vida digna, de vida feliz, sobre todo para las niñas de este país, yo que vengo de una comunidad en donde pega muy duro la violencia, me parece bonito ser un incentivo, narrar la historia de alguien que se atrevió a soñar y poco a poco los está cumpliendo sus propósitos”, detalló a El Sol de México.

Cortesía | Silvana Estrada

EL FESTEJO

La cantautora volvió a recordar su experiencia la noche que ganó el Latin Grammy . “Subí al escenario con la mente en blanco, dije unas palabras que no tenía ensayadas, luego me llevaron a un cuartito para ser entrevistada, les dije que me significa un montón y que debería tener tiempo para procesarlo y luego en la fiesta sí que lo procese y bailé todo lo que me hacía feliz. Celebré, celebré y celebré un montón”, dijo sonriente.

Al llegar a México quiso hacer un festejo colectivo. “Celebré con mis papás, con mis amigos y gente cercana, al final, es un reconocimiento, yo me siento como la Selección Mexicana, como que ganó toda mi familia, toda mi comunidad, la gente que me encuentro en la calle, me dice: ‘Felicidades Silvana’, ‘ganamos, sí ganamos, les respondo”.

“Siento que hay una cosa bonita con la colectividad de compartir los sueños con la gente que me sigue, con la gente que me quiere y yo quiero. Es lo más bonito de todo, sentir que ese premio involucra a mucha más gente aparte de mi equipo”.

LOS CONCIERTOS

Silvana Estrada se presentará el 7 de diciembre y 16 de febrero El ruido y el silencio en el Teatro Metropólitan. “Cada show va a ser muy especial, son shows de muchos meses de trabajo, van con canciones nuevas, más música del EP Marchita, del EP Abrazo, y covers.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Lo que se va a celebrar son las canciones, se va a celebrar un caminito de trabajo y composición en la cual me he visto involucrada con la gente que quiero y amo, va a ser una fiesta y quiero repetirlo en el 2023 por diferentes ciudades”.

La veracruzana ya prepara un nuevo disco, que espera compartir con el público dentro de un año. “Soy una adicta a hacer sólo lo que me gusta. Me gusta crear mis canciones en casa, en silencio, con mis instrumentos. Hay días que duermo y madrugadas que escribo o viceversa y lo más seguro es que en los primero tres meses de 2023 voy a terminar de realizarlo”.