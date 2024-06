Shanik Berman, lista para La Casa de los Famosos: es la tercera confirmada para el reality

Shanik Berman se convirtió en la tercera participante confirmada de la segunda temporada de la versión mexicana de La Casa de los Famosos, donde compartirá con Mario Bezares y la actriz venezolana Briggitte Bozzo, además de otras figuras por confirmar.

En entrevista con El Sol de México, la periodista externó que ya está lista para entrar a la competencia. “No sé si has oído de gente que paga a un coach para ir a los bosques a gritarle a los árboles, para así sacar todo tu nerviosismo. Yo no le pago a nadie, pero sí me voy al bosque y grito como animal, y voy a entrar a la casa hecha un acero”.

¿Cuál es la estrategia de Shanik Berman para ganar La Casa de los Famosos?

La periodista de espectáculos, quien publica cada semana en esta casa editorial la columna Fama, aseguró que desea llegar a la final a toda costa, y si no llega por las buenas, está dispuesta a “taclear” a los que se interpongan en su camino, aunque su plan para lograrlo está más enfocado en ayudar con las tareas de la casa.

Mi estrategia es realmente acomodarle la ropa a todos, como no sé cocinar, voy a limpiarles los cajones. Si yo no hubiera sido periodista, hubiera sido una persona que arregla clósets.Shanik Berman.

Con respecto a las posibles polémicas que podrían suscitarse durante su estancia en el reality, Shanik Berman aseguró que está consciente de que estará en contacto directo con personas de quienes ha hablado públicamente, por lo que no teme a los escándalos.

No es que yo les diga a todos que no se metan con mi cucu, cuando yo me he metido con el de todos. O sea que si se quieren meter con mi cucu, pues que se metan.Shanik Berman.