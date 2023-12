Saul Metzstein lleva a la TV el universo de Mick Herron en Caballos lentos

El director inglés Saul Metzstein se suma a la producción de la comedia negra de espías Caballos lentos, la cual lleva a la pantalla chica la novela del escritor Mick Herron, de la saga protagonizada por el espía Jackson Lamb.

Puede interesarte: Marvel despide a Jonathan Majors: ¿qué pasará con el personaje de Kang?

En entrevista, el cineasta comentó que el buen trabajo que el escritor hizo para diseñar los personajes ha sido clave para trasladar este universo a una serie que ya cuenta con tres temporadas.

“Los sigues porque están muy bien diseñados, no dependes en descubrir quién hizo tal cosa. Tienes personajes redondos, y en un programa como éste es más fácil que en un programa de espías donde todo se centra en la trama, esto lo puedes ver y no entender la trama, y aún así disfrutas las escenas. Es algo raro y positivo”.

Gossip ¿No las has visto todavía? Maratonea en Navidad estas series en familia

La historia, que es protagonizada por Gary Oldman y cuya música fue compuesta por el líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, sigue a un equipo disfuncional de agentes de inteligencia británicos, encabezado por Jackson Lamb (Oldman), miembros de un vertedero del MI5 conocido como Casa de lodo.

En esta tercera entrega, una relación romántica en Estambul amenaza con exponer un secreto enterrado del MI5 en Londres. Cuando el equipo se ve arrastrado a la pelea, se encuentran atrapados en una conspiración que amenaza el futuro de su organización.

Saul subrayó que mantener la atención del público durante varios episodios ha sido sencillo, pues desde los libros se establece una línea narrativa que mantiene al espectador al filo de la butaca.

“La manera en que funcionan los libros de Mick Herron es muy divertida, porque están llenos de capítulos pequeños, cada uno con un gancho al final, y eso es muy útil. Hay algunas escenas donde no sabes a dónde se dirige, siempre haces eso antes de los créditos, lo haces antes del final, es una clave del género para mantener la acción”.

‘Slow Horses’ First Look: Apple’s Spy Series With Gary Oldman Returns For Season 3 On December 1 https://t.co/LkCEOzk1EQ — Saul Metzstein (@saulmetzstein) September 20, 2023

Aunque el libreto está lleno de humor negro, asegura que los personajes logran generar empatía entre ellos y los fans, algo que a él mismo le sucedió conforme fue leyendo los libros.

Según afirma, si alguien se llega a perder en la trama, la fortaleza del show radica en las emociones que rodean a los protagonistas, provocando que se mantenga la conexión con la historia.

“Esa fue mi entrada al programa, una vez que entendí la visión de estos personajes y cómo veían todo, y cómo sufrían, lo entendí todo… Sospecho que así lo entiende Mick Herron, él no es espía, ha escrito sobre eso y ha hecho investigación, pero también creo que lo entiende a partir de los personajes”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con respecto al trabajo con Herron, quien ha estado presente a lo largo de la producción de las tres temporadas de la serie, aseguró que fue muy accesible al momento de adaptar su historia, y permitió cambios que dieran mayor claridad a un guion de televisión.

“Ha apoyado mucho el programa porque no se enfoca mucho en que se desvíen de las novelas, siempre y cuando entiendas el tono, hay mucha flexibilidad en cómo lo vas a hacer”, finalizó.

Caballos lentos está disponible en la plataforma Apple TV+, estrena un nuevo episodio todos los miércoles.