Sam Mendes muestra la desolación de la guerra en cinta 1917

Cuando Sam Mendes escuchó de su abuelo las anécdotas que vivió en la Primera Guerra Mundial no podía creer que un hombre como él, “tan locuaz, encantador, teatral, gracioso, hablador, contador de historias, hubiera tenido esa experiencia tan horrorosa de joven”.

Fue a partir de estas historias que el director inglés se inspiró para realizar su película 1917, una historia sobre un par de soldados que en medio del conflicto bélico son enviados con la misión de entregar un mensaje en las profundidades del territorio enemigo, mismo que salvaría la vida de mil 600 miembros de su ejército.

Celebridades Detienen a Joaquin Phoenix por protestar contra el cambio climático

“Mi abuelo me contó una historia sobre llevar un mensaje en el frente occidental, en 1917. Él era un hombre pequeño y corría muy rápido, su trabajo consistía en llevar mensajes de un puesto a otro. Pero esa idea central no me abandonó, y siempre me conmovió la guerra, quizá porque mi abuelo me contó al respecto, cuando era muy pequeño de unos nueve u once años, y quizá porque a esa altura de mi vida no creo haber oído de la guerra antes”, comenta el realizador.

La cinta, nominada a 10 premios Oscar y ganadora de dos Globos de Oro, incluyendo Mejor Director y Mejor Película Drama, resulta una historia que sin la necesidad de grandes explosiones o batallas en pantalla muestra los horrores y la desolación de un campo de batalla.

“Con esta película, quisiera que el público observe a través de lo micro, que es el viaje de estos dos chicos que ocurre en un tiempo real de dos horas, observe lo macro, que sería la inmensidad de la destrucción, la enormidad del terreno, los millones y millones de hombres, las terribles condiciones, la impactante cantidad de destrucción y las vidas perdidas. Sin olvidar las dos horas en tiempo real”, comenta el realizador de otras cintas como 007: Operación Skyfall y Belleza Americana.

Para dar realce a este “thriller contra el reloj”, como él mismo lo define, Sam Mendes echó mano de grandes planos secuencia que enseñan la inmensidad de los escenarios y a su vez la intensidad que se vive en un conflicto bélico. “Para mí es como mirar, a través de una pequeña cerradura, un enorme panorama de horror”.

“No quiero que la gente piense en la cámara en sí, sólo quiero que piensen en el emotivo viaje que estos dos chicos hacen. Pero sí tiene un efecto complementario que hace que la amenaza aumente gradualmente. Algo se acerca, hay algo que no se puede detener. Combinamos la técnicas de filmación con el hecho de que siempre estamos avanzando, no siempre caminando, a veces corriendo, a veces en camiones, a veces en el río, otras transportados por fuerzas superiores a las de ellos. Pero nunca retrocede”.

1917 también está nominada a nueve premios BAFTA, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. La cinta se encuentra protagonizada por George MacKay y Dean-Charles Chapman, además de contar con la actuación especial de Colin Firth.