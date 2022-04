Rocío Sánchez Azuara a TV Azteca con un nuevo talk show

En su faceta de productora Rocío Sánchez Azuara junto con Andrés Tovar, presenta un nuevo talk show, en conjunto con TV Azteca. Jorge Garralda, el titular de A quien corresponda, fue el encargado de darle la patadita de la suerte a la conductora, quien por tercera ocasión estará al frente de un programa en la televisora del Ajusco, tras siete años de ausencia.

“La idea es incrementar el rating de las tardes de Azteca Uno, junto con el equipo de ella y nuestro equipo de la empresa. Ella lo trae bien puesto en su cabeza y yo también, estamos haciendo una buena mancuerna trabajando juntas”, señaló Sandra Smester, directora de Contenidos de TV Azteca en la presentación de Acércate a Rocío.

OMG! ¿Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca?

Se informó que Mario Castillejas, director general del canal A+, fue el intermediario para que la conductora regresara a la casa que la vio nacer profesionalmente hace 23 años. Tras mencionar que este nuevo proyecto está dedicado a la memoria de su hija y de su madre, Sánchez Azuara expresó que Acércate a Rocío cuyo formato es de su propiedad, no tiene nada que ver con Cosas de la vida, “es un programa que escribí junto con mi hija Daniela en su etapa terminal. El propósito de cada emisión es concientizar, ayudar, hermanar, que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos”.

En entrevista posterior a la presentación, Rocío Sánchez Azuara reconoció que “no estamos descubriendo el hilo negro. Traemos muchas herramientas importantes e inteligentes para poder resolver y llevar este tipo de formato al nivel que buscamos, que es ayudar a la gente y aquí en TV Azteca se pueden dar más esas ayudas, se tienen más recursos, en la otra empresa, saqué de mi bolsa, esa es la realidad”.

Afirmó Rocío Sánchez Azuara no tener competencia en el formato de talk show, “y menos en este, está hecho con mucho amor, mucha conciencia y mucho sufrimiento. Es un claro ejemplo de que sí te puedes mantener de pie a pesar de la diversidad”.

Foto: Cortesía | @RocíoSánchezAzuara

Indicó que para refrescar sus emisiones, se prepara a conciencia. “Aunque dicen que Cosas de la vida y otros formatos es lo mismo de siempre, de entrada digo que no. Los invito a ver Acércate a Rocío. Y si caí en lo mismo fue contra mi voluntad, porque la gente que trabajó conmigo, lo sabía, que no estaba de acuerdo. Era parte del conflicto con ellos: no violencia, no golpes, no malas palabras… Era desgastante para mí y lo tenía que hacer, porque tenía un productor”.

Rocío Sánchez Azuara reconoció que frente a Laura Bozzo, quien también tiene nueva emisión, no siente competencia; “nada tenemos que ver la una con la otra. Pregúntame de una amiga mía con la que me puedas comparar pero de alguien que se ha tratado de comparar a la fuerza, la verdad es muy desagradable. Ni las uñas iguales. No soy agresiva, soy mexicana, soy orgullosa de mis raíces, país que piso, país que respeto. Yo me muevo con mucha sutileza y con mucha elegancia. Vengo de un lugar donde prácticamente no hay nada de recursos, pero he sabido demostrar que mis padres me dieron herramientas”.

Respecto a la memoria de su hija Daniela y su madre, quienes fallecieron con un año de diferencia, en el 2019 y 2020, compartió que la misión de ayudar su por iniciativa de Daniel. “Mi hija me decía, ‘ma, la gente tiene que saber con quién dirigirse, a quién acudir, la gente tiene que entender y estar informada de todo en relación a las enfermedades’”, y esa será su misión en este nuevo show.

Durante la presentación, Andrés Tovar tomó la palabra y manifestó: “Para mí es un honor poder venir contigo a tu casa a hacer este programa. Hay programas que su función es entretenernos, nos distraen de la realidad y el programa de Rocío, su principal misión es ayudar a la ciudadanía a enfrentar los problemas”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La conductora confió que su equipo pretende permanecer al aire “no por temporadas, sino para estar al aire por muchos años; los casos se van a manejar con mucho respeto, mucha empatía, tenemos la fortuna de contar con panelistas que vienen a abrir su corazón, sus casas y que nos muestran situaciones reales que viven y que son el reflejo de lo que viven muchas personas”.

Respecto a la credibilidad que ha logrado en su carrera, afirmó que ese es “el mejor premio que se puede llevar cualquier periodista que se dedica a los medios masivos. Rocío Sánchez Azuara es del pueblo y para el pueblo. Yo soy una persona que a base de mucho trabajo, esfuerzo y mucha preparación, se ha ganado un lugar, el cariño y respeto del público, lo cual lo pago haciendo las cosas cada día mejor y mejor”.