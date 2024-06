Rob Schneider y su esposa Patricia Maya apuestan por el amor en su nueva cinta

Luego de exitosas comedias en su carrera, Rob Schneider apuesta por una historia de amor LGBTQ+, con la que busca concientizar al público sobre el valor de la tolerancia y la aceptación.

“Amor es amor”, escrita por su esposa Patricia Maya, es la próxima historia que dirigirá y coprotagonizará el comediante junto a Paulina Dávila, Vadhir Derbez, Eduardo España y Christian Vázquez.

“La película tiene que ver con la relación de los padres, cómo los padres a veces quieren entender, pero a veces no saben cómo entender a sus hijos, es una película muy bonita, cuando salga va a tocar muchos corazones. No nada más es para identificarse cuando no hay aceptación por parte de los padres si es que perteneces a la comunidad LGBT+, es para cuando no hay aceptación en cualquier ámbito, a veces tú quieres ser deportista, pero te dicen tus papás que sí, pero cuando termines la carrera de dentista, por ejemplo”, afirmó Maya en entrevista El Sol de México.

“Ahí ya no hay una aceptación, que te acepten desde pequeño por tus sueños, por lo que quieres lograr y que abracen esos sueños y que ayuden a lograrlos, ese es el motivo principal de la película”, agregó la guionista.

La película cuenta la historia de Enrique Juárez (Derbez), un prometedor actor de telenovelas mexicano a punto de convertirse en protagonista, pero tiene que ocultar su verdadera identidad para alcanzar el estrellato.

En la historia el comediante originario de San Francisco dará vida a Julian Rodin, posible padre del protagonista.

La dupla Schneider-Maya comenzó hace algunos años. Se conocieron en 2005 y en 2011 contrajeron matrimonio. Fruto de su amor nacieron sus dos hijas: Miranda y Madeline.

Rob Schneider y su esposa Patricia Maya presentan la película “Amor es amor” FOTO: Cortesía / CUARTOSCURO.COM

Ambos han impulsado diferentes proyectos fílmicos, como éste que estará próximo a estrenarse y su reciente cinta “¡Qué viaje con papá!”, que se posicionó en el Top 10 de los filmes más populares en México, en la plataforma Netflix.

“Para mi corazón, esto es un sueño, que haya tenido tan buena recepción de parte del público mexicano es un logro como director y actor y me siento feliz por todo lo logrado.

“Esta película representa esperanza, llega al corazón de la familia y, sumado con los chistes de mi esposa, se volvió el mejor trabajo. Patricia escribe excelente, es una increíble comediante, es la mexicana número uno, tiene un extremo sentido del humor, fue genial y lo aprecio”, comentó Schneider.

Para la familia Schneider, el filme cobró gran importancia y un valor sin igual debido a que, hasta ellos mismos se sintieron identificados con los roles. El actor es ese papá que sacrifica todo por su familia, indicó Maya.

“Es una película con la que las familias nos podemos identificar también por los sacrificios que se hacen para los hijos, que a veces los hijos no se dan cuenta porque ellos son pequeños y viven relativamente en su mundo, ellos desean cosas, pero no saben hasta qué grado los papás tienen que sacrificar para poder cumplir, yo creo que es eso, la unión de la familia.

“En el matrimonio de ‘Larry’ (el protagonista), la esposa lo apoya con sus ‘inventos’, pero sí considera que hay que trabajar de otra cosa, pero no la ves reclamándole o gritándole porque ambos realmente llevan una buena relación. Ella es una mujer que cree de verdad en su esposo, quiere que le vaya bien, pero a la vez, necesita que él se ponga más serio con sus trabajos, es algo que nos podemos identificar todos”, aseguró Maya.