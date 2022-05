Río Roma prepara nueva producción musical

José Luis y Raúl del dueto Río Roma anunciaron que ya están por arrancar el proceso musical de un nuevo álbum pop, por lo que en los siguientes días cerrarán con su sexta melodía en sonido regional mexicano el EP: Seis Canciones y un Tequila, siendo la antecesora el tema colocado en plataformas digitales Tú me gustas en trío con Carín León, que ya cuenta con siete millones 862 mil 744 visualizaciones.

A su paso por la alfombra roja en el evento de celebración de El Cantoral 10 aniversario, Río Roma reiteró que no están echando en saco roto los consejos que en vida el maestro Armando Manzanero, les decía: “Nunca dejen de hacer lo que hacen, canciones románticas, y siempre nos consintió mucho. Siempre nos dijo palabras bonitas y pedía que no dejáramos de hacer lo que hacemos, cantarle al romanticismo”, coincidieron en la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Raúl y José Luis, expresaron que, “Río Roma se hizo para durar por siempre, por eso nos esperamos tanto tiempo para integrarnos. Claro que habrá cambios, por ejemplo, si Raúl quiere cantar un tema en solitario en adelante en el nuevo disco pop o si lo invitan a cantar en otro proyecto, bien, como ha sucedido con La Adictiva y Bronco”.

José Luis, el creador de las canciones de Río Roma confirmó que no está exento de hacer realidad el proyecto musical en solitario sin dejar de ser Río Roma: “Algún día haré mi álbum como cantautor, es cuestión de un tiempo corto, pero Río Roma, se hizo para estar siempre juntos”.

Y reiteraron que entre ellos como dueto no hay la menor sombra de una desintegración ni nada por el estilo o como darse un respiro, tampoco, “estamos cumpliendo lo que nos decía el maestro Armando: ‘Siempre estén juntos’. Aunque si somos bien distintos, muy diferentes, pero la música nos une. La música tiene el poder más allá de todo lo planeado y pensado. La sangre y la música nos unen”.

Afirmaron que, “como dueto, la verdad nosotros no vendemos físico, vendemos otra cosa, vendemos canciones y la gente las abraza y las hace suyas. A el físico y un buen peso le tomamos importancia por el hecho de estar sanos. Si subimos de peso o no, pensamos primero en la salud y no en la estética. Recuerden que a mí, recién me operaron las cuerdas vocales. Tuve que subir como 14 kilogramos por el uso de 8 dosis de cortisona que es muy fuerte". en un periodo muy corto relativamente. También trabajé, porque se me cruzó una serie de Netflix y estaba al tope de trabajo. La hice de compositor de los temas que se escuchan en el producto audiovisual próximo a estrenarse”.

Raúl y José Luis, quien de 14 kilos ya redujo en su cuerpo, tres kilogramos; dijo que no quitarán el dedo del renglón para regresar a su peso habitual y los tiene s in cuidado su imagen, “somos vendedores de canciones”.

Fue el pasado sábado 28 que a lado de Carín León en su show en Guadalajara, Jalisco, interpretaron en trío la canción en vivo Tú me gustas, la que continúan promocionando”.

Para el nuevo álbum pop en su carrera, dijo por demás entusiasmo José Luis: “Compondré las nuevas canciones en España, Miami, Florida, en Mazatlán, Sinaloa, y Medellín Colombia. Sé que en estos lugares la inspiración aflorará y me la voy a pasar bien, todo sea por las canciones a crear”, precisó

LOS CIMIENTOS EN TORNO A EL CANTORAL, SON LOS DE RÍO ROMA

Río Roma integrado por José Luis y Raúl, en el 2010 fueron de los afortunados de ver la colocación de la primera piedra del otrora Centro Cultural Roberto Cantoral, ahora El Cantoral; “Nos ha tocado aquí cantar, hacer bohemias y ser espectadores de otros compañeros en este escenario.

“Sí hemos venido muchas veces, más cuando el maestro Armando Manzanero, en esas bohemias, chiquitas, secretas, que fueron una gran escuela y goce que nunca se nos va a olvidar. El Cantoral es el corazón de los compositores, nuestra casa y el hogar de todos nosotros.

Finalmente, reconocieron qué como talentos contemporáneos de la música mexicana, “sí extrañamos la pérdida de Armando Manzanero, fue la más grande que tiene la SACM en la pandemia. Al querido Armando, siempre lo extrañamos, lo honramos y la manera de recordarlo es cantar sus composiciones y haciendo más canciones como Río Roma”.