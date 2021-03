Renee ofrece concierto streaming con Daniel Quien, Bratty y Drims 

Con el único propósito de divulgar lo mejor de la música alternativa pop se alinea este domingo a la regiomontana Renee a lado de Daniel Quien, Bratty y Drims para realizar el concierto virtual Noche Sad con canciones en solitario, en dueto y en trío musical.

Renee, intérprete de temas como Tu voz, Lentejuelas, Viaje al amanecer, Vivir en silencio, y lo más reciente colocado en plataformas digitales Breve espacio, dijo en entrevista vía telefónica que su sonido más que encasillarlo, opta por llamarlo, “pop independiente combinado con funk, rock y regional mexicano”.

En su participación en el show que se podrá ver a través de la plataforma Streamtime, detalla que va a ofrecer a sus seguidores: “una noche muy interactiva de aproximadamente 40 minutos en escena, junto con mi banda completa, algo que no hacíamos desde hace más de un año. Va a estar genial, nosotros como artistas seremos el enlace para una interacción con la audiencia que estará detrás de la pantalla, bien tranquilos en el sofá de sus casas”.

Renee comentó que los temas que eligió quiere dar un mensaje positivo y aunque el concierto es Noche Sad, que es noche triste, ella no reflejará ese sentimiento. “Me puse muy contenta cuando la promotora me habló para alinearme a esta presentación a la que me subo con muy buena vibra y con la idea de que los seguidores pasen un buen rato riendo, cantando y hasta reflexionando sobre la vida, de lo bonito que es disfrutarla”.

Renee incrédula expresa que su nueva canción Breve espacio, nada tiene que ver con la del cubano Pablo Milanés. “En realidad no soy fan de la trova y mi conocimiento solo lo enlazo con Joaquín Sabina, pero mi Breve espacio, es acerca de pedirle perdón a la persona con la que estás, sobre todo, de las promesas que nunca se cumplieron y se tiene que reparar el daño para seguir caminando”, comenta.

La cantautora regiomontana con una década en la música, ya había hecho un concierto vía streaming para su página oficial, donde tuvo poco más de 70 mil vistas, lo que para ella significa una gran responsabilidad de seguir haciendo buena música.

Adelanta la artista que además de su voz, “van a escuchar, el bajo, la batería y toco yo también mi guitarra, todo lo que suena es una conjunción que aunque nos veamos cuatro en escena, en realidad sonaremos increíblemente”.

Renee confirma que sí habrá duetos entre sus colegas y ella, aunque se reservó quien con quien y los títulos de las canciones a interpretar.

“En los últimos meses de esta pandemia me he dado a la tarea de escribir canciones para mi próximo álbum. Estoy experimentando muchas cosas en mi vida. Siento que el confinamiento me significó un alto en mi vida personal como profesional para ver dónde estaba parada, que era lo que estaba haciendo con mi proyecto. Yo estoy muy agradecida con este desfase en la música que me llevó a la reflexión y además he crecido mucho estudiando y componiendo temas, además de crear el nuevo concepto de mi próximo álbum”, declara Renee.