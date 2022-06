Ray Contreras apuesta por la comedia transgresora

A Ray Contreras le encanta pelear con las personas antiderechos, incluso lo considera ya un hobbie, pues se dice cansado de ver cómo violentan a las minorías, y fomentan el odio que puede derivar en un crimen.

Su principal forma de combate es la comedia, desde donde plantea escenarios imaginarios que además de hacer reír, invitan a una reflexión.

Gossip Con show de comedia, la Casa del Actor ayudará a los gastos de artistas en retiro

"He hablado mejor haciendo chistes, porque la gente entiende mejor si se acuerda riéndose. La comedia ha ayudado a ser transgresora en muchas disidencias", comentó en una entrevista con El Sol de México, previa a su participación en la Marcha del Orgullo LGBT 2022.

El comediante aplaudió el trabajo de figuras como Ophelia Pastrana, Elisa Sonrisas, Raquel Aedo, y Manu Nna, a quienes considera parte de este grupo de humoristas transgresores que están cambiando el rumbo de la industria en México.

"Ese tipo de comedia transgresora sigue siendo más chistosa que la comedia de 'ay es que mi suegra se ma@&$'. Ahora ya hay cosas más novedosas, hay mucha diversidad y apogeo, no te tiene que dar risa lo mismo, puedes abrir tu panorama también".

Y agregó: "Me he reído de chistes de los que no me debería de reír, pero es porque están bien hechos. La diferencia entre un comediante activista y otro que le vale, es que el primero piensa cómo hacer para que se entienda lo que quiere decir".

Ray resaltó que no debe subestimarse el poder de las redes sociales, pues forman una gran parte de nuestra vida, especialmente desde el inicio de la pandemia cuando se volvieron los principales canales de comunicación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ello, no teme utilizarlas para defender a la comunidad LGBT+ de los ataques, y hace un llamado al público a no dejarse intimidar, y levantar la voz cuando sea necesario.

"A veces decimos 'ignoren el odio y a las personas que hacen daño', pero lo van a seguir haciendo. Y no te puede dejar de importar porque te acosan, también defenderse, contrarrestar el odio y contestarles es mejor, porque así tenemos una base donde estamos luchando", finalizó.