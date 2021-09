Raphael presenta el documental sobre su vida

SAN SEBASTIÁN. Deseoso de volver a América Latina y recordando momentos importantes de su trayectoria artística en México, país del que dijo le adora, “aunque yo sea un gachupín”, el cantante español Raphael, llegó a la edición 69 del Festival de Cine de San Sebastián con la serie Raphaelísmo, de la plataforma Movistar+.

Con más de 60 años de carrera artística, aseguró que le debe una gira entera a Latinoamérica, luego de que tuvo que cancelar su estadía en esa zona por la pandemia del Covid-19.

“La pandemia me pilló cuando estaba en América Latina, por eso le debo una gira entera, así que en cuanto pueda, tengo que agarrar el avión y estar un año de gira, aunque también tendré que atender a mi gente de España, pero volveré a estar en todo ese continente que tanto quiero y que se ha portado muy bien conmigo siempre”, dijo.

En la presentación de Raphaelismo, en el Kursaal, sede del certamen de este puerto español del norte, recordó un “momento simpático” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, país, en el que dijo, “los españoles no somos bien vistos, nos llaman gachupines, pero México me adora”.

Continuó compartiendo que no hace mucho, “tuve una noche de esas especiales, la gente bramaba, yo me puse a llorar de emoción y ante esas 20 mil personas reunidas allí dije, ¡y eso que soy gachupín!”.

Según la producción de la serie, que se estrenará en 2022, y de la que se presentó el capítulo II, es “un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material audiovisual inédito, que lo convierten en el primer y único documental con la implicación directa del propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain.

“Lo que hace diferente a este proyecto de cuatro episodios es la implicación del propio Raphael y el acceso a un ingente archivo fotográfico y audiovisual inédito, cedido por la propia familia” añadió.

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment -nominados al Goya por Anatomía de un Dandy (2020)- son los creadores de esta serie documental que también dirigen y producen.

El documental fue rodado en Madrid, Barcelona, Málaga, Linares (Jaén), Tamajón y El Cubillo de Uceda (Guadalajara), Benidorm (Alicante), México, Miami y Los Ángeles.

Raphael afirmó que estar en San Sebastián es un verdadero honor, después de haber estado para presentar Mi gran noche, de Alex de la Iglesia, “y la verdad me gustaría venir cada año, cada uno tiene un sueño, lanzo el mío, el clima, el ambiente que hay en esta ciudad en estas fechas, yo no me lo quiero perder más”

Sobre su futuro, aseveró que, “aunque estamos condicionados por una situación como la que vivimos, no me bajaré del escenario en varios años porque me enloquece, me gusta, y por qué no, repetiré en cine, me encanta que el público pueda ver mis muchas facetas porque las tengo. Si Dios quiere y la pandemia nos deja, va a ver muchas cosas nuevas mías”.

Además, dejó claro que, “nunca he pensado que mi carrera haya pasado de moda o que haya peligrado, lo que yo hice en los años 80, primero, mi disco más importante, que es el de Qué sabe nadie, después En carne viva y Yo sigo siendo aquel, me hizo reafirmarme en los 80, pero yo necesitaba más campo y el campo estaba al otro lado del charco”.

Añadió que, “me fui al otro campo, que también me pertenecía por derecho propio puesto que trabajaba para ello y bueno, estuve viviendo en Miami, en Nueva York, en México, trabajando, no de paseo, con toda mi familia detrás, y esa cultura la llevan gracias a encarar yo mi vida de esta manera”, concluyó.