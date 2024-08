¿Qué se espera del nuevo estadio GNP? Usuarios y vecinos cuentan sus expectativas

Tras seis meses en remodelación, el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, comienza su nueva etapa con una remodelación completa que emociona a los asistentes a conciertos, al mismo tiempo que se espera que reactive la actividad económica en las zonas aledañas, que se ha visto afectada por su cierre y por las obras de renivelación de la línea 9 del Metro, que mantienen sin servicio las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán.

El cambio de nombre obedece a un trato comercial, la marca en cuestión pagó para que el recinto llevara su nombre, algo cotidiano en las últimas décadas en todo el mundo.

Esperan un cambio

El público se encuentra emocionado por esta nueva etapa, pues consideran que esta renovación era necesaria para tener una mejor experiencia cada vez que se asiste a un concierto. Alejandra Villeda expresó que el sonido es uno de los aspectos a mejorar.

“Me gustaría que sea mejor la acústica, para que quienes estén en los lugares más lejanos, escuchen bien ”, dijo en entrevista con El Sol de México, y agregó que se deberían tomar en cuenta las condiciones climáticas y logísticas de la zona.

“Espero que consideren la parte de la temporada de lluvias, que tenga espacios techados o haya una manera de cubrirlo, y que eso no afecte los conciertos”. Tan sólo el año pasado, Billie Eilish pospuso uno de sus shows por este motivo.

Villeda, quien aseguró haber asistido a varios conciertos en el lugar, agregó que también espera que haya una mejor organización “para la salida de los autos hacia las principales avenidas, sin entorpecer, porque se genera mucho tráfico”.

Por su parte, la joven Ana Laura Gutiérrez, quien ha acudido alrededor de diez espectáculos en el recinto, externó su preocupación por la comodidad y la seguridad, y subrayó que son necesarias mejoras en el área de sanitarios.

“Lo principal es que agreguen butacas, ya que los asientos de concreto eran muy incómodos, y como no tenían bien la numeración, era muy difícil localizar tu lugar. También espero que haya más iluminación y vías de salida, porque si te quedabas al finalizar el concierto, se hacían tumultos y era muy tardado y complicado salir”.

¿Cómo será el nuevo recinto?

El Estadio GNP Seguros contará con un aforo máximo de 65 mil personas, divididos en 28 mil 344 lugares en gradas y 36 mil 656 en cancha. Asimismo se mejorarán el área de servicios sanitarios y la infraestructura de luz y telefonía móvil para optimizar la conectividad.

Habrá cuatro elevadores, para facilitar el acceso a personas con discapacidad o problemas de movilidad, y se colocarán 280 pantallas en el interior y periferia del recinto. Una de las novedades principales es una cubierta parcial de 24 metros, que protegerá alrededor de 25 mil espectadores.

Bruno Mars será el artista encargado de iniciar las actividades del recinto, seguido por figuras como Eric Clapton, Iron Maiden, Metallica y Twenty One Pilots.

Reactivación económica

Maricruz Ramírez, una comerciante que atiende un puesto de dulces afuera de la Puerta 6, dijo en entrevista, que su percepción del cambio es positivo, esperando que la venta se incremente, pues considera que los resultados llevarán a más personas a la zona y así sus ingresos podrán restablecerse.

“Yo pienso que es para mejorar, porque ahorita está muy bajo el trabajo, por lo mismo que no hay mucho movimiento en la zona. El Foro Sol antes siempre llenaba y ahora yo creo que más, por la novedad”, comentó la comerciante.

En ese sentido, aseguró que sus ganancias se han visto disminuidas de forma considerable, pues de más de mil pesos percibidos en un día con actividad en el recinto, en los meses recientes sólo ha logrado recaudar 150 pesos diarios en promedio. “Los comerciantes estamos a favor siempre, porque nos van a beneficiar con los eventos, mientras más grande, más gente”, aseguró.

Vecinos preocupados por la movilidad

Los vecinos de las colonias que rodean al recinto, cuya fundación data del año 1993 con un concierto de la gira The Girlie Show de Madonna, se mostraron indiferentes ante esta nueva etapa, pues consideran que no habrá un cambio en la dinámica y movilidad de la zona.

“Cuando hay eventos, la zona se vuelve muy animada y eso puede ser emocionante. Además, a veces puedo escuchar los conciertos desde mi casa, lo cual es un plus si me gusta la música”, dijo Ignacio Domínguez, quien vive cerca del metro Pantitlán, específicamente en la colonia Agrícola Oriental.

“Por otro lado, el tráfico y la cantidad de personas en la zona aumentan considerablemente, lo que puede ser molesto. También, encontrar estacionamiento se vuelve más difícil y el ruido puede ser un problema si el evento se prolonga hasta tarde”, añadió, y resaltó que su tiempo de traslado a casa puede prolongarse hasta 45 minutos cuando hay concierto.

José Luis Alvizua, consideró que es un buen atractivo turístico, pero debido al aforo que tendrá, esto representa una desventaja para los vecinos.

“Así como mejoran el Foro Sol deberían implementar mejoras en las vías de acceso, lo que es el Circuito Interior, o la parte de la Avenida 47 que va hacia Zaragoza, que son los accesos principales, la parte de atrás de Añil, esas tres vialidades, deberían tener una mejor infraestructura, mejores semáforos, una ampliación y tal vez hasta un desnivel”.

El joven lamentó que también haya personas que se aprovechan de la falta de lugares de estacionamiento para apoderarse de espacios públicos y cobrar cantidades que pueden alcanzar hasta dos mil pesos.

El estacionamiento, un viejo problema

La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca ofrece el servicio de estacionamiento, sin embargo su capacidad no cubre la demanda de todos los asistentes de los espectáculos. Sumado a esto, los accesos son difíciles de utilizar, así lo expresó Erika, una guardia de seguridad de la Puerta 7 del complejo deportivo, quien también comentó que el costo va de 150 a 350 pesos, dependiendo del evento.

“Los accesos están difíciles, no sólo este, también el de la Puerta 15. Son varios accesos los que hay, pero todos se saturan”, mencionó la encargada. “Se habilitan todas las puertas, aparte también policías de tránsito nos ayudan”, agregó.

Por otra parte, José Luis Alvizua externó su preocupación por el tema de la seguridad a la salida del recinto. “La gente debe caminar largas distancias para estacionarse donde no los roben, se arriesgan porque salen tarde y caminar esa distancia en la noche o en la madrugada si es un peligro”.

Falta de higiene

De igual forma, la comunidad señala riesgo de daños hacia la salud cada vez que se realiza un concierto, pues asegura que desde que existen puestos de venta de bebidas alcohólicas de forma ilícita, la falta de higiene se incrementa a raíz de que las calles son utilizadas como sanitarios de manera arbitraria.

“Hay muchos vendedores de cerveza, no hay higiene, porque no hay sanitarios. Eso sí lo veo muy mal. No todos los vendedores ambulantes nos llevamos la basura, eso también es un relajo”, comentó la vendedora Maricruz Ramírez.

“Debería de haber una mejor organización en cuanto a la seguridad, el control de bebidas alcohólicas para evitar problemas de todo tipo, violencia, asaltos y suciedad. Una persona que bebe tres o cuatro cervezas tiene que ir al baño, y ese es otro problema que tenía el foro, no tenía un servicio de sanitarios adecuados, la mayoría eran móviles y no es suficiente, es antihigiénico”, comentó José Luis Alvizua.

Este jueves 8 de agosto se despejarán las incógnitas y se verificará si el cambio va más allá del nombre.