Presentan primer capítulo de “La liberación” en la FIL Guadalajara

Guadalajara. Entre aplausos, risas y la fuerza femenina en alto, este jueves se estrenó el primer capítulo de “La liberación”, la nueva serie de Prime Video, en la Cineteca Nacional de Guadalajara, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Me siento muy contenta de poder estrenar esta serie fuera de la Ciudad de México, en un acto descentralizado, porque me parece que es algo que todo el tiempo estamos clamando, pero no buscamos concienzudamente”, dijo la directora Alejandra Márquez Abella, quien reflexionó en la alfombra roja previa al estreno sobre la importancia de hablar del feminismo y lo que representa esta nueva producción para su carrera.

“Siempre ha sido importante, no me parece que ahora sea más importante que en cualquier otro momento. Mis películas son súper feministas. En este caso, que es mi primera vez trabajando en una serie de televisión, sigo la misma línea. Lo que he aprendido ahora es a seguir un poco mi instinto y hacer las cosas como yo creo que están bien”, agregó directora de “Las niñas bien" (2018).

Contada de manera fragmentaria y llena de humor, con escenas que evocan la época medieval —donde un grupo de brujas asesina a varios de sus opresores— y el presente, “La liberación” trata del proceso de cambio que experimentan tres mujeres, cuando se ven en la contradictoria situación de tener que proteger el estatus de un hombre que ha sido acusado de violación.

A su paso por la alfombra, la actriz Ofelia Medina, aseguró a El Sol de México que hace muchos se liberó y pidió que se reconozca el trabajo de las mujeres que anteceden esta nueva serie y las que hicieron todo lo posible por permitir la conciencia que se tiene ahora. “Hace mucho es tiempo de mujeres, no sólo ahorita, hemos trabajado mucho, desde hace décadas. Si hoy es tiempo de mujeres es porque ya lo hemos preparado”, enfatizó.

Al evento también asistieron varios otros integrantes del elenco. Entre ellos las actrices Casandra Ciangherotti, Ilse Salas, Johanna Murillo, Margarita Villegas, Dolores Heredia, y Eduardo Minett.

Alonso Aguilar Castillo, director de Contenidos Originales de la empresa productora de la serie, señaló: “Nos emociona mucho porque ‘La liberación’ es más que una serie en Amazon Studios, es una declaración de principios. En ella nos definimos toda una generación de cineastas y gente que hace cine”.