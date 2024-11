Presentan documental de Nicole Brown, exesposa de O.J. Simpson, a 30 años de su asesinato

“¡Yo no perdoné!, ¡Yo no voy a perdonar, ni voy a olvidar jamás! Yo no creo darle un cierre a estos hechos porque Nicole murió. Esto no ha tenido un cierre, Nicole ha muerto”, declaró Denise Brown al anunciar el estreno del documental “La vida y muerte de Nicole Brown Simpson”.

En el 30 aniversario luctuoso de su hermana, la activista por la No violencia contra la mujer, fue tajante. “Para mí no hay cierre. Nunca hubo perdón porque cuando alguien hace algo tan horrible.. Yo no puedo perdonar”, dijo sobre el deportista O.J. Simpson, quien en 1994 fue enjuiciado por la muerte de Nicole Brown y declarado inocente de todo cargo en 1995.

“Mi hermana vivió con él desde los 17 años o casi los 18 de edad. No nos dimos cuenta de los focos rojos que alertan. Ella muere asesinada a los 35 años. No nos dimos cuenta de cómo era violento O. J.”, agregó

Lo que persigue con este documental, que se podrá ver por LifeTime esta semana, es que las personas conozcan lo que es la violencia de género, el feminicidio y que una tragedia como la que ella vivió no suceda en otras familias

La producción es un tributo para Nicole Brown. La gente podrá conocerla, escuchar su voz y conocer su faceta como mamá.

“De chicas siempre teníamos las mismas amigas en común. Se convirtió en una jovencita amorosa, divertida, podremos escuchar historias, anécdotas de Nicole de sus amigas.

“En este documental hay gente que nunca antes había hablado, son como 17 nuevos testimonios. Nunca antes había ido a los medios. Esto me encantó y me pareció súper especial”, agregó Denise Browne.

“A Nicole la mataron a los 35 años y los últimos 17 años los pasó con él (O.J. Simpson). La mitad de su vida, él estuvo ahí. Antes que se casara, íbamos a la playa, nos divertíamos, hacíamos fiestas, bailábamos, a ella le gustaba mucho bailar; íbamos a montar caballo, la pasábamos genial.

“Ella antes de ser mayor de edad quería ser fotógrafa. Era una jovencita rubia, alegre, divertida, bailaora y tan pura.

Se desacreditó a Nicole durante el juicio

Denise Brown considera que si se juzgara a O.J. Simpson en la actualidad, quizá si el caso de Nicole sí hubiera tenido un cambio con el veredicto en contra del deportista.

“La mujer debe estar consciente que la violencia de género debe acabar y el amor no te debe coartar la libertad, ni tu pareja decirte cómo vestirte o qué ponerte y el amor no debe lastimar, ni doler”, asegura.

“Los abogados del victimario siempre colocaron a Nicole como una mujer que no era buena, por eso hago todo esto y sigo dando conferencias sobre feminicidio.

“A Nicole en el juicio la colocaron como fiestera, sí, sí amaba bailar, pero eso no es un crimen o delito. O, el salir con amigas. Ella ya llevaba dos años divorciada de él. Ella tenía derecho a salir con amigas y amigos. No es delito tener a alguien nuevo que te quiera”, agregó Denise Brown.

“Si a Nicole la hicieron fiestera y consumidora de cocaína, cuando ella jamás fue así. Al contrario, sabíamos que O.J. ingería drogas y se transformaba. Nunca nos gustó como la pusieron de fiestera y cocainómana”.

“La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson”, dividida en cuatro partes con 20 testimoniales, incluyendo a sus hermanas Denise, Tanya y Dominique se transmite por LifeTime esta semana, a 30 años de su aniversario luctuoso.