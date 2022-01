Pinocho, la cinta que Guillermo del Toro quiso filmar desde su infancia

Netflix presentó el teaser de Pinocho, en una versión en stop motion dirigida por Guillermo del Toro. La plataforma anunció que la cinta codirigida por Mark Gustafson, ganador del Emmy, llegará a la plataforma de streaming en el mes de diciembre.

El director ganador del Oscar dijo a El Sol de México que este es uno de los proyectos más personales y anhelados en sus más de 35 años de carrera. “Pinocho es una película que llevo soñando hacer desde niño porque para mí es igual que Frankenstein. Son dos historias que hablan de la soledad que viene con el nacimiento como ser humano”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“De repente nuestros padres deciden darnos vida y despertamos en un mundo deslumbrante de belleza, dolor, magia, de todo. Pero nunca pedimos venir. Cuando te das cuenta estás en un tren que lamentablemente va directo a la muerte y te encuentras conflictuado perennemente. Eso son Pinocchio y Frankenstein, una criatura que nace sin entender el mundo y que lo va descubriendo poco a poco”.

El doblaje en inglés de Pinocho contará con la participación de Ewan McGregor como Pepe Grillo, David Bradley como Geppetto y Gregory Mann como Pinocho. Además de la participación de Finn Wolfhard, los ganadoras del Oscar, Cate Blanchett, Christoph Waltz y Tilda Swinton, así como John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson y Burn Gorman.

Parte de la animación de Pinocho se realizó en El Taller del Chucho, estudio de animación que abrió sus puertas en Guadalajara en diciembre del 2021. Este proyecto ha sido impulsado desde 2018 por Guillermo Del Toro en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

El Taller del Chucho busca ser un espacio para impulsar internacionalmente a creadores mexicanos y de otras áreas de la región. “En Latinoamérica y México hay una gran riqueza de animación. Es una forma narrativa que puede hacerse con pocos recursos, a veces casi con un solo autor. Y me interesa mucho impulsar la animación en México”.

Al director de La forma del agua y El laberinto del Fauno, le entusiasma que este espacio abra sus puertas con este proyecto. “Qué mejor que inaugurar El Taller del Chucho con secuencias de Pinocho. En Guadalajara hay grandes animadores y ojalá puedan continuar después de que se vaya este proyecto. Tengo esperanza de producir en México y seguir con esa liga”.

El Taller del Chucho cuenta con el talento de cineastas experimentados en la animación como la ganadora de cuatro Premios Ariel, Rita Basulto; las animadoras Sofía Carrillo y Karla Castañeda, así como los directores y productores Luis Téllez, Juan Medina y René Castillo, además del escultor León Fernández.

Guillermo del Toro estrenará en México este viernes El callejón de las almas perdidas, cinta basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham. Protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara, la historia explora temas como la mentira y los engaños y surge de la inquietud que el cineasta tiene ante el resurgimiento de la demagogia en distintos rubros sociales.

“Yo siempre respondo a lo que siento necesidad de hacer. Cuando la otredad necesitaba una canción de amor me gustó hacer La forma del agua. Yo respondo como respondería un pintor o un cantante, porque somos comunicadores y contamos historias. No busco lo que pase con la película, si tiene éxito o no. Lo único que puedo tener es un centro coherente con lo que creo que se necesita en estos momentos y que creo la gente no está hablando de ello”, concluye.