Piden a la justicia federal emplazar a juicio al cantante Luis Miguel

Ante la imposibilidad de notificar al cantante Luis Miguel sobre el juicio laboral que le inicio hace diez años por su ex trabajador Javier Guatemala Francisco, por despido injustificado, su abogado solicito a la justicia federal que lo aplace a juicio.

En entrevista, el abogado laborista, Tomás Gutiérrez Álvarez, relató que desde hace diez años se integró un expediente 01494/2012 en la segunda Junta de Conciliación y Arbitraje, en el que su cliente reclama el pago de más de 5 millones de pesos por presunto despido injustificado por 20 años de trabajo al servicio de Luis Miguel Gallegos Basteri, nombre real del intérprete.

Sin embrago, por no tener residencia en el puerto de Acapulco no ha respondido a los citatorios para que comparezca en las audiencias que se han desahogado, por lo que se tuvo que emitir un exhorto a la Asociación Nacional de Intérpretes de la Ciudad de México, para cumplir con lo que marca la ley.

El abogado postulante, Gutiérrez Álvarez, refirió que no hubo respuesta, por lo que ante esta situación, "hemos recurrido a la justicia federal toda vez que no se ha podido emplazar a juicio al cantante Luis Miguel Gallegos Basteri, no obstante que se trata de una figura pública y que goza de fama internacional".

Por esa razón, en esta semana solicitó al Juez Cuarto de Distrito, Juan Manuel Acevedo, con todos los elementos de prueba que obran en la demanda laboral, inicie el procedimiento para aplazar a juicio al intérprete de "Cuando Calienta el Sol", quien hasta el momento se niega a responder a quien fuera su guardaespaldas y cuidador de su residencia que tenía en la Zona Diamante del puerto de Acapulco, Guatemala Francisco.

Reprochó que no sea posible que Luis Miguel no se le pueda notificar, por no tener un domicilio a pesar de que debe tener uno señalado ante autoridades hacendarias y que las autoridades no se pronuncien al respecto, dilatando el procedimiento en lo principal, lo que esta, violando con esto, las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 a la parte agraviada.