Pet Shop Boys se despide de CDMX con show en el Metropolitan

Después de presentarse en el día de cierre del Corona Capital, el dúo británico Pet Shop Boys subió al escenario del Teatro Metropólitan, y ofrecer un último concierto en solitario para sus fans de la Ciudad de México.

Los exponentes del synth pop, Neil Tennant y Chris Lowe, conquistaron el recinto de la colonia Centro, con una fecha más de su tour Dreamworld: The Greatest Hits Live.

Cortesía: Ocesa / Liliana Estrada

"Buenas noches", expresó en español Tennant después de haber comenzado la noche con "Suburbia".

"Can you forgive her?", "Opportunities (Let's make lots of money)" y "Where the streets have no name (I Can’t Take My Eyes Off You)" completaron la descarga introductoria que los fans recibieron con gritos enérgicos.

Pet Shop Boys aprovechó su visita a México para no solo presentarse en el Corona Capital, también en el Teatro Metropólitan. 🎶🤩



Inicia con "Suburbia", un clásico de su repertorio.



📸 Luis Valdovinos | El Sol de México pic.twitter.com/dH3SUzzqlm — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 21, 2023

Gossip ¿Por qué Pulp regaló pulparindos en el Corona Capital 2023? Esta es la razón

Mientras la música de Pet Shop Boys impactaba en los oídos de los asistentes, la experiencia se complementó con un espectáculo visual proyectado en pantallas verticales colocadas en la parte trasera del escenario, mostrando colores y animaciones que simulaban movimientos en todas las direcciones.

El setlist continuó con "Rent", y "Left to my own devices", para la que Tennant hizo una pausa y salió de escena para ir a cambiar su atuendo. Una vez de regreso junto a la banda, Pet Shop Boys continuó cautivando con la percusiones de "Se a Vida E (That's the way life is)". "Muchas gracias México", dijo el vocalista al público.

Con el show avanzado, las butacas del Metropólitan fueron cada vez más innecesarias, pues estando de pie los fans dejaron llevarse por el ambiente de fiesta para bailar sobre el ritmo de los temas más emblemáticos del repertorio.

La calma apareció en el recinto gracias al ritmo de "Jealousy", seguida de "Love comes quickly" y "Always on my mind", una de la piezas más coreadas en la noche, que dejó la expectativa al máximo para que los éxitos siguieran haciendo vibrar cada rincón del Metropólitan.

Cortesía: Ocesa / Liliana Estrada

El espectáculo visual se intensificó con "Heart", para la que el líder de la agrupación lució su tercer atuendo, caracterizado por una gabardina color plateado que reflejaba las luces del teatro. Neil Tennant y Chris Lowe siguieron entregándose a su audiencia con una energía que después de cuarenta años de transitar en la escena musical todavía luce intacta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"What Have I Done To Deserve This", "It’s Alright" y "Go West" hicieron cambiar las paletas de colores de la iluminación, mientras los fanáticos las acompañaron con palmas. "¡Amazing!" gritó Tennant expresando su asombro por ver a una audiencia tan pasional.

"It’s a sin", "West end girls" y "Being boring" finalizaron el concierto que marcó el regreso de Pet Shop Boys a la Ciudad de México después de cinco años de ausencia.