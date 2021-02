Películas y series de Netflix dominan los Globos de Oro

En un año donde los cines no pudieron exhibir grandes estrenos, Netflix se ha alzado con la corona de nominaciones en la 78 edición de los Globos de Oro, premios que otorga la Prensa Extranjera Asociada de Hollywood y que debido a la pandemia este año se realizará vía remota el próximo 28 de febrero.

La plataforma de streaming reunió 42 candidaturas en total, 22 de ellas en las ternas de cine y el resto para televisión.

Mank, producción en blanco y negro dirigida por David Fincher, encabeza la lista de películas con seis menciones. La historia sobre Herman J. Mankiewickz, guionista de El ciudadano Kane, aspira a llevarse el premio de Película Drama, Director, Guion, Banda Sonora, Actor para Gary Oldman y Actriz de Reparto para Amanda Seyfried.

El gigante de streaming que este año llegó a 200 millones de suscriptores en el mundo, también tiene entre sus nominadas a El juicio de los 7 de Chicago, que contiende por cinco premios: Mejor Película Drama, Director y Guion para Aaron Sorkin, Canción Original por el tema Hear my voice y Actor de Reparto para Sacha Baron Cohen, quien además obtuvo otra nominación como Actor principal por la secuela de Borat, distribuida por Amazon Prime Video.

Nomadland, la película ganadora del pasado Festival de Venecia, logró hacerse de cuatro nominaciones. La misma suerte corrieron Promising young woman, protagonizada por Carey Mulligan, y The father, con Anthony Hopkins y Olivia Coldman, que luego de estrenar en el Festival de Sundance aspiran por cuatro premios.

La categoría de Mejor Película Musical la integran Borat, el musical de Broadway filmado para Disney+, Hamilton, Palm Springs, que tuvo su estreno en Sundance el año pasado; Music, cinta escrita, dirigida y producida por la cantante Sia y El Baile, producción de Netflix protagonizada por Meryl Streep, quien no estuvo nominada.

En la parte de televisión, Netflix lideró con 20 nominaciones. The Crown aspira a seis estatuillas de ellas, mientras que Ozark sumó cuatro.

La comedia Emily in Paris sorprendió al ser mencionada en las categorías de Mejor Comedia y Actriz, para Lily Collins. La serie se convirtió en tendencia en Twitter, pues algunos usuarios consideraron injustas sus nominaciones: “Si había una serie que merecía una nominación era I may distroy you. En fin, la vida es injusta y mejor le dieron una a Emily”, escribió un usuario.

Otras historias que no aparecieron entre los nominados son Malcolm y Marie, cinta con Zendaya y John David Washington que se produjo, adaptó y filmó durante la pandemia.

La categoría de Mejor Serie Drama está integrada por The Crown, Ozark y Ratched de Netflix, Lovecraft country de HBO y The Mandalorian de Disney+. En la parte de Comedia o Musical la disputa a mejor serie será entre Emily in Paris, The flight attendant, de HBO Max, Schitt’s creek de CBC y Ted Lasso, producida por Apple Tv+.

Gossip Ceremonia de los Golden Globes se realizará en Los Ángeles y Nueva York

Tina Fey y Amy Poehler volverán como anfitrionas de la ceremonia por cuarta ocasión. Debido a la pandemia, la premiación no se realizará en el Hotel Beverly Hilton donde cada año ocurre el encuentro. Este año la ceremonia se realizará de manera virtual y por primera vez tendrá Los Ángeles y Nueva York como sedes simultáneas.

El premio honorario Cecil B. DeMille, será otorgado este año a la ganadora de dos premios de la Academia y siete Globos de Oro, Jane Fonda. Mientras que el Carol Burnet, reconocimiento honorario para televisión, será para Norman Lear, creador de series como One day at a time.