Películas, series y especiales musicales, vive una Navidad en casa

ESTRENOS

Bridgerton

Shonda Rhimes, creadora de Grey´s Anatomy, Scandal y How to get away with murder, entrega una serie de época basada en la familia Bridgerton, ocho hermanos que buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense. Inspirada en las novelas superventas de Julia Quinn; narrada por Julie Andrews y con la producción de Shonda Rhimes

25 de diciembre en Netflix.

Soul

En la nueva película de Pixar, un hombre que perdió la pasión por la música es transportado fuera de su cuerpo y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende sobre sí misma. Con las voces de Jamie Foxx, Tina Fey y Daveed Diggs.

25 de diciembre en Disney+.

The secrets we keep

Una superviviente de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial ha rehecho su vida, junto a su esposo, en un suburbio estadounidense. Ella cree que su vecino la torturó durante la guerra y lo secuestra para vengar el sufrimiento padecido.

24 de diciembre en Amazon Prime

MARATONES

Fiesta de película

Una serie de películas, entre las que se encuentran Reservación para navidad, Mi sueño de Navidad, Hotel Navidad y Amor de perros, fomentarán el espíritu de unión. Conducido por la actriz Mayim Bialik.

24 de diciembre a partir de las 8:30 horas. Lifetime

Hawaii 5.0





Un grupo de detectives de élite persiguen criminales en la isla de Hawaii, protagonizado por Alex O'Loughlin, Scott Cann, Grace Park y Daniel Dae Kim.

Todo el día en el Canal AXN.

Mini espías





Un bloque de las cuatro cintas de la franquicia, que narra las aventuras de los hermanos Cortés y su lucha contra el mal. Protagonizadas por Alexa Vega, Daryl Sabara, Carla Gougino y Antonio Banderas.

24 de diciembre a partir de las 9:30 horas por Disney XD.

Para todos

Una serie de títulos para disfrutar en familia: Los pingüinos de papá, Shrek, Una navidad muy prendida, Kung Fu Panda 3 y Cazadores de Santa.

25 de diciembre de las 15:00 a las 24:00 horas. Canal 5

TEATRO





Parásitos





Una pareja que espera su primer hijo recibe una oferta para tener la casa de sus sueños, y a través de una comedia negra mostrarán lo que son capaces de hacer para conseguirlo. Protagonizada por Regina Blandón y Daniel Tovar.

25 de diciembre todo el día a través de Sala Estelar.

Agotados

Un monólogo que nos presenta a Sam, un chico que sueña con ser actor, y se gana la vida atendiendo llamadas del prestigioso restaurante Le Mexique. Protagonizado por Chumel Torres.

25 de diciembre todo el día disponible en Teatrix.

Un acto de Dios





Un monólogo donde Dios responde los misterios de la Biblia y a las preguntas existenciales del ser humano. Basada en el libro The last testament: A memoir by god, y protagonizada por Horacio Villalobos.

25 de diciembre 20:00 horas a través de Ticketmaster.

Cuento de navidad





El clásico cuento navideño, escrito en 1843, sobre el amargado señor Scrooge y su encuentro con los fantasmas de su pasado y su futuro. Narrado por Mario Iván Martínez y Laura Luz.

25 de diciembre 18:00 horas a través de Boletia

CONCIERTOS









Mariah Carey's Magical Christmas Special

Un espectáculo producido por la cantante que presenta una serie de presentaciones musicales, bailes y animaciones, con grandes invitados como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland, Mykal-Michelle Harris, los hijos de Mariah, Moroccan y Monroe.

Ya disponible en la plataforma Apple TV+

Diego Torres

Una presentación navideña del argentino Diego Torres, acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia, donde interpreta versiones en español de los villancicos más conocidos.

24 de diciembre a la medianoche. 25 de diciembre a las 13:45 por TNT.





Música clásica

Una presentación de la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Carlos Spierer, con la presencia del tenor Alan Pingarrón y los coros de las facultades de Medicina, Química e Ingeniería de la UNAM.

Todo el día, hasta el 27 de diciembre en Teatrix.

Y PARA LAS MASCOTAS

Felices fiestas, mascotas es un especial de música clásica e imágenes relajantes de la naturaleza para tranquilizar a las mascotas y reducir el estrés que les generan los fuegos artificiales. 24 de diciembre a las 23:00 horas. National Geographic.