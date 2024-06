Paulina Goto y Ximena Sariñana presentan comedia que promueve el amor y la amistad

Guadalajara.- Resaltar valores como la amistad y el amor propio es el objetivo de “Entra en mi vida”, cinta protagonizada por Paulina Goto y Ximena Sariñana, bajo la dirección de J. M. Cravioto.

El filme narra la historia de la reconstrucción de vida de la protagonista, “Eugenia”, una mujer que acaba de terminar una relación afectiva, perdió su trabajo, se escapó su perro y se le fue su roomie. En medio de esta avalancha de emociones, buscará la forma de levantarse, encontrar nuevamente la felicidad y seguir adelante usando las redes sociales.

Para lograrlo, la joven es acompaña de su mejor amiga (Sariñana) quien creará una lista de actividades para que ambas realicen y experimenten nuevas sensaciones, desde comer tacos en la calle, entrar a un baño público o viajar a una playa para practicar actividades extremas, entre otras.

Gran parte del proceso de sanación de la protagonista, se guardará en transmisiones en vivo que realice a través de sus plataformas digitales, se convierte en influencer. “Eugenia” compartirá sus momentos importantes en redes, con el objetivo de empatizar con otros seguidores.

“La redes son, al final, un reflejo de quiénes somos como sociedad, pero yo siento que son una gran herramienta también para conectar con las personas, sobre todo con personas que no tenemos así cerquita físicamente y a mí me gustan porque siento que puedo estar cerca de la gente que me sigue, compartirles mis proyectos, un poquito de mi vida, pero definitivamente también tienen esa parte oscura-tóxica de los haters, pero pues bueno, hay que hacer un balance”, afirmó Goto en entrevista.

La filmación de este largometraje tuvo algunas tomas en formato vertical, con el fin de simular que se realizaban contenidos desde su celular; esta técnica fue compleja indicó Goto.

“Explorar un formato nuevo me gustó muchísimo, fue algo que nunca había hecho, está con súper buena calidad, fue muy interesante trabajar de esta manera porque en muchas de las escenas yo tenía que manipular (la cámara), obviamente había una persona detrás operando, tu guiabas y tenías que coreografiar; a veces se rompió la cuarta pared y le hablo directo a la cámara”, aseguró.

En la comedia también participan Hugo Catalán, Thali García, Ricardo Peralta, Ruy Senderos y el standupero Lalo Elizarrarás. Ésta se estrenará en cines comerciales el próximo 18 de julio.

Por el momento, la cinta tuvo un preestreno en la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde el talento desfiló por la alfombra roja.

Se enfocan en próximos lanzamientos

Paulina Goto también está por estrenar “Tu madre o la mía: Guerra de suegras”, en donde dará vida a una mujer que contrae nupcias con un español.

“Soy una chica que se va a casar y tengo una mamá y una familia que es muy distinta a la familia de mi futuro esposo, entonces hay todo este choque cultural también y de costumbres, es una comedia también“, dijo Goto.

Mientras que Ximena Sariñana es parte de “Las Azules”, una serie sobre el primer cuerpo femenil policíaco en México, ambientada en la década de los setenta.

“Se abordan esas expectativas de lo que debe o puede hacer una mujer, vamos pasando desde la aceptación de querer perseguir un trabajo, pero al mismo tiempo ser una mamá y tener una familia, todas esas labores que se te imponen en la sociedad y al final hay una desigualdad ahí muy grande y muy fuerte.

“Mi personaje es ‘Ángeles’, una detective de policía que está dentro del espectro del autismo, está muy interesante mi personaje, muy divertido”, finalizó.